Erbeben der Stärke 7,4 vor der Küste Alaskas – Tsunami-Warnung

Ein Erdbeben hat die Küste des US-Bundesstaates Alaska erschüttert. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens mit 7.4 an. Es sei am Montag kurz nach Mittag (Ortszeit) 94 Kilometer südöstlich des Ortes Sandpoint und 41 Kilometer tief in der Erde aufgetreten. Zudem wurde vor einem möglichen Tsunami gewarnt.

DEVELOPING: Tsunami warning issued for southern Alaska after 7.5 magnitude earthquake strikes south of Aleutian Islands pic.twitter.com/4M6SIXElOg — Breaking911 (@Breaking911) October 19, 2020

Alaska ist eine sehr dünn besiedelte Region der Vereinigten Staaten. Über eventuelle Schäden an Häusern, Häfen oder Schiffen war zunächst nichts bekannt. (sda/dpa)

Update folgt ...

