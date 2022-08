Schauspielerin Anne Heche nach Unfall im Koma – «Kritischer Zustand»

Die Schauspielerin krachte mit ihrem Auto in ein Wohnhaus und erlitt Verbrennungen. Laut ihrer Sprecherin hat Anne Heche das Bewusstsein bisher nicht wiedererlangt.

Ein Artikel von

Die Aufnahmen eines Verkehrsunfalls in Los Angeles gingen am Wochenende im Netz viral. Der Grund: Hinterm Steuer sass Hollywoodstar Anne Heche. Die 53-Jährige, die aus Filmen wie «Sechs Tage, sieben Nächte» und «Psycho» bekannt ist, war mit ihrem blauen Mini Cooper durch eine Wohngegend gerast, von der Strasse abgekommen und in ein Wohnhaus gekracht.

Anne Heche bei den Directors Guild of America Awards im März. Bild: keystone

Das Fahrzeug ging in Flammen auf, die auch auf das Gebäude übergriffen. Die Feuerwehr brauchte laut US-Medienberichten einige Zeit, um die Schauspielerin aus dem Wrack zu befreien und den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Anne Heche wurde umgehend per Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie seitdem behandelt wird.

Anne Heche muss künstlich beatmet werden

Ihr Zustand sei nach wie vor «kritisch», gab ein Sprecher der Emmy-Preisträgerin nun ein Update. «Sie liegt im Koma und hat seit kurz nach dem Unfall das Bewusstsein nicht wiedererlangt», teilte er dem amerikanischen «People»-Magazin mit. Anne Heche habe Verbrennungen erlitten, «die einen chirurgischen Eingriff erfordern». Zudem sei ihre Lunge so schwer beschädigt, dass sie künstlich beatmet werden muss.

Die Ursache des Unfalls sei derzeit noch unklar und werde untersucht, teilte das Los Angeles Police Department auf Nachfrage des Magazins mit. Aufnahmen von Verkehrskameras sollen zeigen, dass die Schauspielerin mit überhöhter Geschwindigkeit in dem Wohnviertel unterwegs war. Zudem seien Tests durchgeführt worden, um die Frage zu klären, ob Anne Heche unter Alkoholeinfluss gefahren ist.

Quellen

((jdo,t-online ))