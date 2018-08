International

USA

Bespuckt und getreten: Wehrloser 71-Jähriger verprügelt



Bild: screenshot youtube/ Now This i call news

In Manteca, Kalifornien, wurde ein 71-jähriger Sikh während eines Spaziergangs verprügelt. Die beiden Täter – 16 und 18 Jahre alt – konnten verhaftet werden und befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Der Vorfall ereignete sich frühmorgens in einem Park. Sahib Singh befand sich auf seinem täglichen Spaziergang, als sich zwei Unbekannte näherten. Singh, der kein Englisch spricht, versuchte einer Auseinandersetzung zu entgehen. Trotzdem wurde er zu Boden gestossen.

Nachdem er wieder auf die Beine kam, wurde er abermals getreten und fiel erneut. Doch nicht genug: Der wehrlose Mann musste noch mehr Prügel einstecken und wurde dazu noch bespuckt.

Singh wurde in einem örtlichen Krankenhaus behandelt und nach wenigen Tagen wieder entlassen. Auch wenn er keine Verletzungen davontrug, sitzt der Schock nach wie vor tief. Betroffen ist man auch in der Sikh-Gemeinschaft, der er angehört. Es war bereits der zweite Angriff innerhalb einer Woche auf ein Mitglied, wie The Hill schreibt.

Überführt werden konnten die Täter dank einer Überwachungskamera. Nachdem die Bilder von der zuständigen Behörde veröffentlicht wurden, gingen einige Hinweise aus der Bevölkerung zu den Gesuchten ein. Den Angeklagten werden versuchter Raubüberfall und Hassverbrechen zur Last gelegt. (vom)

