Burn! So genial reagiert ein dänischer Politiker auf die üble Nachrede von Fox-News 😂

Die Moderatorin Trish Regan des amerikanischen Nachrichten-Outlets «Fox News» ist über Dänemark hergezogen. Insbesondere will sie den «Sozialstaat» entlarven und aufzeigen, dass in Dänemark alles nicht so rosig ist, wie es von aussen scheint. Dafür vergleicht sie Dänemark auch mit Venezuela.

Dies lässt der dänische Politiker Dan Jørgensen nicht auf sich sitzen. Promt filmt er ein Antwort-Video. Das Resultat ist hier zu sehen:

Jørgensen geht zuerst auf den Vergleich zwischen Dänemark und Venezuela ein. Regan behauptet, dass die Menschen in Dänemark genauso wie in Venezuela keine Jobaussichten mehr haben. Auf das antwortet Jørgensen schlicht: «Trish, das stimmt nicht.» Man könne Dänemark nicht mit Venezuela vergleichen. Dänemark sei ein Wohlfahrtsstaat, der den Bürgern viele Aussichten biete.

Auch die zweite Behauptung Regans, dass niemand in Dänemark arbeiten wolle, verneint Jørgensen klar: «Das stimmt auch nicht. Gemäss der OECD befindet sich Dänemark 11 Plätze über den USA was die Beschäftigungsrate der Bevölkerung angeht.» Der Unterschied hierbei sei nur, dass den Menschen in Dänemark ein angemessener Lohn bezahlt werde.

Nicht einmal die Tatsache, dass Schulen und Universitäten in Dänemark gratis besucht werden können, stimmt Regan wohlmütig. Das sei zwar schön, problematisch sei aber, dass man die Leute für ihre Ausbildung sogar bezahle. Denn das sei der Grund, dass Studenten ihr Studium schlicht nicht beenden wollen.

Jørgensen seufzt nur. Dann sagt er: «Natürlich schliessen die Leute die Schule ab. Dänemark ist sogar auf Nummer 6 der Liste der best ausgebildeten Länder zu finden.» Der Seitenhieb folgt auch hier: «Das ist ziemlich viel besser als die USA. Sorry.»

Den nächsten Satz, den Regan sagt, scheint sie sich selbst nicht ganz zu glauben: «Heutzutage wollen die meisten Absolventen in Dänemark Cupcake-Cafes eröffenen!» Sie lacht dabei.

Jørgensen nimmt diese Aussage wohl auch nicht allzu ernst. Er sagt dazu nur: «Das wäre toll, ich liebe Cupcakes!». Dann wird er aber wieder ernst und legt fest, dass dies durchaus der Fall sein könnte, denn laut Forbes gehört Dänemark zu den Länden mit den besten Businessmöglichkeiten – viel besser als in den USA.

Am Ende fasst Jørgensen zusammen: «Also Trish, so ziemlich alles, was du gesagt hast, ist falsch. Oder, wie dein geliebter Präsident sagen würde: ‹Ihr seid Fake News›!» (doz)

