International

USA

Melania Trump will Mitarbeiter im Weissen Haus entlassen



Bild: EPA/AFP POOL

Ganz wie der Ehemann: Melania Trump will jetzt auch Mitarbeiter im Weissen Haus entlassen

Es herrschen turbulente Zeiten in der Trump-Regierung. Nach den Midterm-Wahlen letzte Woche hat der Präsident den Rücktritt von Jeff Sessions als Generalstaatsanwalt erzwungen. Wie am Montag bekannt wurde, will er nun auch die Ministerin für Innere Sicherheit, Kirstjen Nielsen, in wenigen Tagen aus ihrem Amt entheben.



Bild: AP/AP

Ehefrau Melania Trump tut es ihm gleich. Gemäss einem Bericht der «Washington Post» will die First Lady die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin Mira R. Ricardel entlassen. «Es ist die Position des Büros der First Lady, dass sie nicht mehr die Ehre verdient, im Weissen Haus zu arbeiten», sagte Stephanie Grisham, Sprecherin von Melania Trumps Büro.

Melania hat das Weisse Haus im weissen Weihnachts-Würgegriff:

Demnach soll es zwischen Ricardel und verschiedenen Mitarbeitern der Trump-Regierung zu Reibereien gekommen sein. Besonders mit Verteidigungsminister Jim Mattis soll es oft Streit gegeben haben. Staabschef John Kelly wollte ihr deshalb angeblich bereits vor Monaten kündigen.

Bild: EPA/EPA

Es sei durchaus ungewöhnlich, dass sich die First Lady in die Personalangelegenheiten des Weissen Hauses einmischt, schreibt die «Washington Post» – insbesondere, da es sich um die Abteilung nationale Sicherheit handelt.

Einige Leser der zitierten Zeitung haben sich gefragt, ob Melania überhaupt befugt sei, eine Entlassung auszusprechen. Es wird sich zeigen, ob Donald Trump ihrer Forderung nachkommt. (vom)

Melania Trump: Missbrauchs-Vorwürfe brauchen «harte Beweise»: Video: srf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter