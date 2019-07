Heute sagt Mueller vor dem US-Kongress aus – diese 3 Fragen sind noch immer ungeklärt

Diese Karte zeigt, in welchen Ländern Inzest erlaubt ist

Mein Chef weiss, dass ich Karten liebe. Darum schickt er mir manchmal eine zu. Letzthin war es diese hier:

Der dargestellte Sachverhalt erstaunte mich. So sehr, dass ich zuerst annahm, die Karte sei schlicht nicht korrekt. Inzest zwischen Geschwistern legal in Frankreich, im katholischen Spanien, selbst im orthodoxen Russland? Aber illegal in den liberalen skandinavischen Staaten?

Aber die Karte zeigt den Sachverhalt richtig, soweit ich es beurteilen kann. Sie deckt sich weitgehend mit der …