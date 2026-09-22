Ella Langley stellt mit «Choosin’ Texas» neuen Nummer-eins-Rekord in US-Charts auf
Damit überholt die 27-Jährige Mariah Careys Weihnachtshit «All I Want for Christmas Is You». «Choosin' Texas» erschien im vergangenen Oktober und erreichte im Februar erstmals Platz eins der Billboard Hot 100.
Auch in Grossbritannien ist der Song erfolgreich: Anfang September übernahm er dort die Spitze der Single-Charts.
Entstanden ist «Choosin' Texas» 2024 bei einem Songwriting-Treffen, an dem auch Country-Star Miranda Lambert beteiligt war. Das Lied erzählt von einer Frau, die befürchtet, ihr Partner könnte sie für eine andere Frau aus Texas verlassen.
Der Erfolg brachte Langley im Mai auch sieben Auszeichnungen bei den Academy of Country Music Awards ein, darunter als beste Sängerin sowie für Song und Single des Jahres.
Langley löst damit eine Reihe prominenter Rekordhalter ab. «One Sweet Day» von Mariah Carey und Boyz II Men hielt mit 16 Wochen mehr als zwei Jahrzehnte lang den Rekord. Später folgten «Despacito» mit ebenfalls 16 Wochen und «Old Town Road» von Lil Nas X mit 19 Wochen. Careys «All I Want for Christmas Is You» steigerte die Bestmarke durch seine regelmässige Rückkehr in die Charts schliesslich auf 22 Wochen. (mke)
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