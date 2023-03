Kalifornien schon wieder von massiven Regenfällen heimgesucht

Mehr «International»

Die Menschen im US-Bundesstaat Kalifornien haben schon wieder mit massiven Regenfällen und Überschwemmungen zu kämpfen. Für weite Teile Zentralkaliforniens wurde vor möglichen Sturzfluten gewarnt. In einigen höher gelegenen Gebieten wurden bis zu 30 Zentimeter Regen in den kommenden Tagen vorhergesagt.

Nach schweren Regenfällen sind in Kalifornien Räumungsarbeiten nötig. Bild: keystone

In 34 der insgesamt 58 Bezirke des Bundesstaats gilt nach Informationen der Regierung von Kalifornien der Ausnahmezustand. In einigen Gegenden wurden die Menschen aus Sicherheitsgründen dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in höher gelegenes Terrain zu begeben, weil Überflutungen befürchtet werden.

Seit Januar wird der in der Vergangenheit oft von Trockenheit und Dürre geplagte Bundesstaat immer wieder von ungewöhnlich starken Regenfällen heimgesucht. Für Montag werden weitere heftige Niederschläge vorhergesagt. Aufgrund der steigenden Temperaturen, könnte diese auch zu einer stärkeren Schneeschmelze führen. In den vergangenen Wochen war in höheren Lagen Kaliforniens ungewöhnlich viel Schnee gefallen.

Grund für die starken Niederschläge ist ein Wetterphänomen mit dem Namen atmosphärischer Fluss. Darunter verstehen Experten ein Band feuchtegesättigter Luft, das bis zu 500 Kilometer breit und 2000 Kilometer lang sein kann. Solche Systeme transportierten einen grossen Teil des Wasserdampfes ausserhalb der Tropen. Dabei kann etwa so viel Wasser befördert werden, wie durch die Mündung des Mississippi-Flusses fliesst. Die feuchten Luftmassen, die Kalifornien treffen, kommen häufig aus den tropischen Meeresregionen in der Pazifikregion um Hawaii. (sda/dpa)