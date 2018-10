International

Hier stürzt ein Zweit-Weltkriegs-Flugzeug auf die Autobahn – ein Schutzengel flog mit



Glück im Unglück: Beim Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs aus dem 2. Weltkrieg auf eine Autobahn in den Agoura Hills in den USA am Dienstagnachmittag sind weder der Pilot noch Autofahrer verletzt worden, wie US-Medien berichten.

Der Pilot habe nach dem Start Knallgeräusche vom Motor gehört und das Flugzeug habe an Leistung verloren. Deshalb habe er versucht auf dem 101 Freeway zu landen. Dabei musste er einem Auto ausweichen und prallte in die Mittelleitplanke, worauf das Flugzeug Feuer fing.

Der erfahrene Pilot konnte sich retten und auch am Boden kam niemand zu Schaden. Die Ursache des Absturzes der SNJ-5 wird nun untersucht.

Das Flugzeug gehört zur Condor Squadron Officer's and Airmen's Association. Die Organisation wurde 1965 von ehemaligen Piloten des Zweiten Weltkriegs gegründet, um Flugzeuge aus dem Krieg zu erhalten. Bisher sei es noch nie zu Unfällen mit den Oldtimer-Flugzeugen gekommen, sagte ein Sprecher der Organisation. (whr)

