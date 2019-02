E-Zigarette explodiert und durchtrennt Halsschlagader – 24 Jähriger stirbt in den USA

Auf WhatsApp kursiert ein Panikvideo gegen das 5G-Netz – dahinter steckt ein Sektenguru

Via WhatsApp wird ein angeblich seriöses Nachrichtenvideo zur Schädlichkeit des 5G-Netzes verbreitet. Dahinter steckt der Schweizer Sektenguru Ivo Sasek.

Die Stimme aus dem Off klingt alarmierend, ein Donnergrollen unterstreicht die ernste Botschaft: «Dies ist ein dringender Weckruf: 5G ist eine Gefahr für Leib und Leben.» So beginnt ein Video, das derzeit auf WhatsApp verbreitet wird. Mehrere Leser meldeten sich, weil sie den Inhalt des Films irritierend fanden.

In professioneller Aufmachung ist darin ein vermeintlicher Nachrichtensprecher in einem Fernsehstudio zu sehen. In den Händen hält er seine Notiz-Karten, im Hintergrund unterstützen …