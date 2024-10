Darf vorerst am Leben bleiben: Robert Leslie Roberson. Bild: keystone

Es blieben 90 Minuten: Gericht stoppt Hinrichtung von mutmasslich Unschuldigem – vorerst

Robert Leslie Roberson sollte wegen angeblichem «Mord» an seiner zweijährigen Tochter in Texas hingerichtet werden. Nur 90 Minuten vor dem Vollzug per Giftspritze wurde das Vorhaben nun gestoppt.

Ein Richter gab einem Antrag eines Ausschusses des texanischen Repräsentantenhauses statt. Doch Roberson ist damit nicht aus dem Schneider. Der Staat Texas hat gegen den Entscheid bereits Berufung eingelegt.

Roberson sitzt seit über 20 Jahren in der Todeszelle, doch es gibt Zweifel an seiner Schuld. Auch der damalige leitende Ermittler Brian Wharton sagt inzwischen, dass er bei der Untersuchung Fehler gemacht habe, wie USA Today berichtet. Er fordert eine erneute Prüfung des Falls:

«Ich lag falsch. Robert ist ein guter Mann und hat das Verbrechen nicht begangen.»

Als Roberson seine Tochter ins Spital gebracht hatte, hatten Ärzte und Ermittler seine vermeintliche Gefühllosigkeit als verdächtig eingestuft – doch Roberson ist Autist, sein Verhalten könnte damit zusammenhängen.

Trump schaltet sich ein

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump äusserte sich bereits zur Aufschiebung der Hinrichtung:

«Ein weiterer schwacher Richter, der die Gerechtigkeit verzögert. Wie viele Chancen bekommt dieser Typ noch? Was ist mit der Gerechtigkeit für das Baby?»

