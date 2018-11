International

Thousand Oaks: Mutter eines Massaker-Opfers fordert Waffengesetze



Mutter eines Massaker-Opfers: «Ich will keine Gebete, ich will Waffengesetze»

Der Angriff auf ein Country-Club in Thousand Oaks, Kalifornien, kostete am Donnerstag zwölf Menschen das Leben. Der Täter stürmte mit einer Handfeuerwaffe das Lokal und schoss wild um sich. Die Mutter eines Opfers meldete sich nun gegenüber ABC zu Wort. Ihre Botschaft hat es in sich.

Hier spricht die Mutter: "I don't want prayers. I don't want thoughts. I want gun control."



Susan Orfanos says her son, Telemachus Orfanos, survived last year's Las Vegas mass shooting but did not survive the massacre at a Thousand Oaks bar. https://t.co/TAakT3YgXW pic.twitter.com/aanWXMmbsq — ABC News (@ABC) November 9, 2018

Auf Deutsch: «Mein Sohn war mit einem Freund in Las Vegas und er kam zurück. Letzte Nacht kam er nicht mehr zurück. Ich will keine Gebete. Ich will keine Gedanken. Ich will strengere Waffengesetze! Und ich hoffe bei Gott, dass mir niemand mehr Gebete schickt! Ich will Waffengesetze! Keine! Weiteren! Waffen!»

Offenbar war ihr Sohn in Las Vegas am Country-Festival, bei dem ein Mann im letzten Jahr über 50 Menschen tötete. Der Country-Club in Thousand Oaks war ein beliebter Treffpunkt bei Country-Liebhabern. Laut einem anderen Gast, der beide Massaker überlebte, erlebten etwa 30 bis 45 Leute von Thousand Oaks das Massaker in Las Vegas. (jaw)

