«Inakzeptabel» – Russland lehnt das US-Ultimatum zum Abrüstungsvertrag ab

US-Demokratin wird wegen Tanzvideos kritisiert – das ist ihre Reaktion

Gestern Donnerstag wurden in Washington D.C. die neuen Mitglieder des Repräsentantenhauses eingeschworen. Noch nie sassen im Abgeordnetenhaus so viele Frauen wie jetzt. Eine der Neugewählten ist Alexandria Ocasio-Cortez. Die New Yorkerin ist mit 29 Jahren das jüngste Kongressmitglied überhaupt und hat seit ihrem überraschenden Sieg in den Vorwahlen viel Medienpräsenz erhalten.

Ocasio-Cortez ist eine der prägenden Figuren der wachsenden Bewegung der «Democratic Socialits of America». Sie …