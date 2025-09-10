Kirk, Momente vor der Schussabgabe. Bild: sc/x.com

Charlie Kirk nach Schuss in Hals in kritischem Zustand

Der amerikanische Polit-Aktivist Charlie Kirk ist während einer Veranstaltung angeschossen worden. Alles, was wir bislang dazu wissen, liest du hier.

Carl-Philipp Frank

Das ist passiert

Während einer Veranstaltung von Turning Point USA an einer Universität in Utah ist der US-amerikanische Polit-Aktivist Charlie Kirk angeschossen worden. Dies berichteten mehrere internationale Medien.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt den Moment, in dem Kirk von einem Schuss in den Hals getroffen wird und zusammensackt; scheinbar wurde seine Halsschlagader getroffen. Eine Vertreterin von Turning Point USA bestätigte, dass Kirk in den Hals getroffen wurde und gab an, dass er nun im Spital sei. Es sehe «nicht gut» für ihn aus.

Die Landwirtschaftsministerin der USA, Brooke Collins, postete, dass Kirk «immer noch unter uns» sei.

Der Sprecher der Utah Valley University in Orem bestätigte gegenüber der BBC, dass Kirk angeschossen wurde: um 12.25 Uhr (Ortszeit) sei «ein einzelner Schuss» ertönt, kurz nachdem Kirk mit dem Sprechen begonnen hatte. Man könne zur Zeit nichts zum Zustand Kirks sagen. Der Sprecher dementierte zugleich vorhergehende Berichte, dass eine verdächtige Person festgenommen worden sei.

Zuvor hatte die Universität eine Email an Eltern immatrikulierter Schülerinnen und Schüler versandt, in der sie versicherte, dass ein möglicher Täter festgesetzt wurde. Ein weiteres Video soll die Festnahme des mutmasslichen Täters zeigen; auch dieses konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Das ist Charlie Kirk

Der 31-jährige Kirk ist Autor und vor allem für seine Podcasts bekannt. Zudem ist er Mitgründer der radikal-konservativen Organisation «Turning Point USA». Mit dieser organisiert er regelmässig Veranstaltungen auf Universitätsgeländen, während derer er sich den Fragen der Studentinnen und Studenten stellt.

Auf X und TikTok hat Kirk jeweils mehrere Millionen Follower. Er gilt zudem als enger Verbündeter des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump. 2023 war Kirk von diesem in eine Kommission zur Förderung von «patriotischer Erziehung» berufen worden. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Das sind die Reaktionen

Donald Trump bestätigte die Schussabgabe auf seiner Plattform «Truth Social» und schrieb dazu: «Wir müssen alle für Charlie Kirk beten. Ein grossartiger Typ von oben bis unten. GOD BLESS HIM!»

Weitere namhafte Vertreter der republikanischen Partei reagierten ähnlich, so etwa Verteidigungsminister Hegseth, Justizministerin Pam Bondi oder der Sprecher des Repräsentantenhaus Mike Johnson.

Auch Vizepräsident J.D. Vance rief dazu auf, für Kirk zu beten.

screenshot: x

Die politische Konkurrenz verurteilte den Angriff ebenso. So postete der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, dass Gewalt in der Politik keinen Platz habe.

screenshot: x

FBI-Chef Kash Patel schrieb auf der Plattform X, man unterstütze die Ermittlungen. Man verfolge die Berichte über den tragischen Schusswaffenvorfall, in den Kirk involviert worden sei. (Ergänzt mit Material der sda)

+++ Update folgt +++