freundlich15°
DE | FR
burger
International
USA

Attentat auf Charlie Kirk: Das wissen wir

charlie kirk anschlag, 10.09.2025
Kirk, Momente vor der Schussabgabe.Bild: sc/x.com

Charlie Kirk nach Schuss in Hals in kritischem Zustand

Der amerikanische Polit-Aktivist Charlie Kirk ist während einer Veranstaltung angeschossen worden. Alles, was wir bislang dazu wissen, liest du hier.
10.09.2025, 20:5210.09.2025, 22:25
Carl-Philipp Frank
Carl-Philipp Frank
Mehr «International»
Inhaltsverzeichnis
Das ist passiertDas ist Charlie KirkDas sind die Reaktionen

Das ist passiert

Während einer Veranstaltung von Turning Point USA an einer Universität in Utah ist der US-amerikanische Polit-Aktivist Charlie Kirk angeschossen worden. Dies berichteten mehrere internationale Medien.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt den Moment, in dem Kirk von einem Schuss in den Hals getroffen wird und zusammensackt; scheinbar wurde seine Halsschlagader getroffen. Eine Vertreterin von Turning Point USA bestätigte, dass Kirk in den Hals getroffen wurde und gab an, dass er nun im Spital sei. Es sehe «nicht gut» für ihn aus.

Die Landwirtschaftsministerin der USA, Brooke Collins, postete, dass Kirk «immer noch unter uns» sei.

Der Sprecher der Utah Valley University in Orem bestätigte gegenüber der BBC, dass Kirk angeschossen wurde: um 12.25 Uhr (Ortszeit) sei «ein einzelner Schuss» ertönt, kurz nachdem Kirk mit dem Sprechen begonnen hatte. Man könne zur Zeit nichts zum Zustand Kirks sagen. Der Sprecher dementierte zugleich vorhergehende Berichte, dass eine verdächtige Person festgenommen worden sei.

Zuvor hatte die Universität eine Email an Eltern immatrikulierter Schülerinnen und Schüler versandt, in der sie versicherte, dass ein möglicher Täter festgesetzt wurde. Ein weiteres Video soll die Festnahme des mutmasslichen Täters zeigen; auch dieses konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Das ist Charlie Kirk

Der 31-jährige Kirk ist Autor und vor allem für seine Podcasts bekannt. Zudem ist er Mitgründer der radikal-konservativen Organisation «Turning Point USA». Mit dieser organisiert er regelmässig Veranstaltungen auf Universitätsgeländen, während derer er sich den Fragen der Studentinnen und Studenten stellt.

@thecharliekirkshow

♬ original sound - The Charlie Kirk Show

Auf X und TikTok hat Kirk jeweils mehrere Millionen Follower. Er gilt zudem als enger Verbündeter des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump. 2023 war Kirk von diesem in eine Kommission zur Förderung von «patriotischer Erziehung» berufen worden. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Das sind die Reaktionen

Donald Trump bestätigte die Schussabgabe auf seiner Plattform «Truth Social» und schrieb dazu: «Wir müssen alle für Charlie Kirk beten. Ein grossartiger Typ von oben bis unten. GOD BLESS HIM!»

Weitere namhafte Vertreter der republikanischen Partei reagierten ähnlich, so etwa Verteidigungsminister Hegseth, Justizministerin Pam Bondi oder der Sprecher des Repräsentantenhaus Mike Johnson.

Auch Vizepräsident J.D. Vance rief dazu auf, für Kirk zu beten.

Bild
screenshot: x

Die politische Konkurrenz verurteilte den Angriff ebenso. So postete der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, dass Gewalt in der Politik keinen Platz habe.

Bild
screenshot: x

FBI-Chef Kash Patel schrieb auf der Plattform X, man unterstütze die Ermittlungen. Man verfolge die Berichte über den tragischen Schusswaffenvorfall, in den Kirk involviert worden sei. (Ergänzt mit Material der sda)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pro-Palästinensische Demonstranten stören Trumps Abendessen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
92 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Neruda
10.09.2025 21:25registriert September 2016
Ja, betet mal. Wird ähnlich viel bringen wie bei den ganzen Schulmassakern.
14830
Melden
Zum Kommentar
avatar
cucumberworld
10.09.2025 21:32registriert September 2019
Man kann von Charlie Kirk halten was man will, aber politische Gewalt führt nur dazu, dass Gewalt zunimmt und die Rechte von normalen Bürgern eingeschränkt werden.
11819
Melden
Zum Kommentar
avatar
Amadeus
10.09.2025 21:50registriert September 2015
Beten nützt wohl wenig...besser wären endlich grifgige Waffengesetze
324
Melden
Zum Kommentar
92
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
4
Schweizer Bevölkerung ist gegen UKW-Abschaltung
5
Damit du heute Abend von den Aufstellungen nicht schockiert bist: Alle NL-Transfers 25/26
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Über 2000 Vögel – illegaler Transport in Italien gestoppt
Die italienische Polizei hat einen illegalen Vogeltransport mit rund 2200 Tieren gestoppt. Den Einsatzkräften fiel der Kleintransporter bei einer Verkehrskontrolle in der süditalienischen Stadt Villa San Giovanni auf.
Zur Story