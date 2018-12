International

32 Festnahmen bei US-Demonstration



Demonstration gegen Abschiebung von Migranten an US-Grenzübergang – 32 Festnahmen

Bei einer Solidaritätskundgebung für Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko sind nach Behördenangaben 32 Demonstranten festgenommen worden. Sie hatten zuvor ein Ende der Abschiebung von Migranten und ein Stopp der Militarisierung der Grenze gefordert.

31 Personen seien am Montag (Ortszeit) wegen unerlaubten Betretens festgesetzt worden, eine weitere wegen Übergriffs auf einen Beamten, sagte ein Sprecher der US-Grenzschutzbehörde.

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP beobachtete, wie Beamte etwa zwölf Protestlern am Grenzübergang im kalifornischen San Diego Handschellen anlegten. Die Demonstranten wurden angehalten, sich von einer Grenzmauer fernzuhalten. Der Grenzübergang trennt San Diego von der mexikanischen Stadt Tijuana, in der seit geraumer Zeit Tausende Migranten aus Mittelamerika ausharren, die in die USA streben.

Bei der von einer Quäkergruppe organisierten Demonstration wurde ein Ende der Verhaftung sowie Abschiebung von Migranten und ein Stopp der Militarisierung der Grenze gefordert. Die rund 300 Teilnehmer zeigten sich zudem solidarisch mit der sogenannten Karawane aus Migranten aus Mittelamerika. (sda/ap)

