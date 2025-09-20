wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
USA

Jimmy Kimmel könnte an den Bildschirm zurückkehren

This image released by ABC shows adult film star Stormy Daniels, left, laughs with host Jimmy Kimmel during an appearance on &quot;Jimmy Kimmel Live!&quot; Tuesday, Jan. 30, 2018, in Los Angeles. (Ran ...
Vielleicht bald wieder zu sehen: Jimmy Kimmel, hier im Gespräch mit dem US-Pornostar Stormy Daniels.Bild: AP/American Broadcasting Companies, Inc.

Jimmy Kimmel könnte an den Bildschirm zurückkehren

Am Mittwoch wurde die Late Night Show von Jimmy Kimmel abrupt abgesetzt. Nun verhandelt der Entertainer mit Disney über eine Rückkehr.
20.09.2025, 21:5120.09.2025, 21:51

Gibt es doch noch eine 23. Staffel? Kehrt Late Night Entertainer Jimmy Kimmel noch einmal zurück? Zumindest soll er mit Disney und ABC News in Verhandlungen stehen. Darüber berichtet das US-Medium Vanity Fair, das sich auf drei Personen beruft, die Kenntnis von den Verhandlungen haben sollen.

Die Sendung «Jimmy Kimmel Live» läuft seit 2003 auf dem privaten TV-Sender ABC News. Am Mittwoch war die Sendung abrupt abgesetzt worden. Zuvor hatte Kimmel in einem Stand-Up-Teil seiner Show suggeriert, der Attentäter von Charlie Kirk habe Verbindungen zur MAGA-Bewegung gehabt, sei also Donald Trump nahe gestanden.

Jimmy Kimmel gehört zu den profiliertesten Late-Night-Talkern der USA. Seine Show erreichte regelmässig ein Millionenpublikum. Zudem hostete Kimmel insgesamt viermal die Oscars.

Donald Trump zeigte sich zufrieden über die Absetzung von Jimmy Kimmel. Weder Disney noch ABC noch Kimmel selbst wollten sich gegenüber US-Medien zu einem möglichen Kompromiss und den Bedingungen dazu äussern.

(her)

Diese Aussagen von Jimmy Kimmel führten zur Absetzung seiner Show

Video: watson
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    18 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    18
    Meistgelesen
    1
    Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
    2
    Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
    3
    SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
    4
    Estland: Russland hat Luftraum kilometerweit verletzt +++ Selenskyj will Trump treffen
    5
    Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
    Meistkommentiert
    1
    Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
    2
    Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
    3
    Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
    4
    Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
    5
    Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
    Meistgeteilt
    1
    Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
    2
    Heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza+ Macron: Israel zerstört seinen Ruf
    3
    Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
    4
    Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
    5
    19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
    Indonesischer Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrfach ausgebrochen
    Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrere Male ausgebrochen. Bei der stärksten Eruption am späten Freitagabend (Ortszeit) spuckte der Vulkan eine Aschewolke sechs Kilometer hoch in den Himmel.
    Zur Story