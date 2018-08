International

Chicago erlebt gewalttätigstes Wochenende des Jahres.



Bild: AP/Chicago Sun-Times

3 Tage, 33 Schiessereien, 12 Tote – Chicago erlebt Wochenende der Hölle

3 Tage

Die Welle der Gewalt beginnt in Chicago am Freitagabend um 18.00 Uhr und endet am Sonntag um Mitternacht. In dieser Zeit registrierte die Polizei ...

33 Zwischenfälle mit Schusswaffen

Bild: AP/Chicago Sun-Times

3 Stunden

Die Welle der Gewalt erreicht in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, in den drei Stunden zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr morgens ihren Höhepunkt. In dieser Zeit werden bei 10 Schiessereien 30 Personen verwundet oder umgebracht – alle sechs Minuten muss Chicago ein weiteres Opfer beklagen.

8 der Schiessereien ...

... in der Nacht auf Sonntag fordern mindesten drei Opfer.

Bild: AP/Chicago Tribune

54 Verwundete, ...

... darunter 12 Minderjährige, ...

... werden am letzten Wochenende in Chicago aufgrund von Schusswaffendelikten gezählt. Ein Täter eröffnet das Feuer auf eine Gruppe Menschen, die sich nach einer Beerdigung gerade beim Leichenmahl befindet. Unter den verletzten Opfern sind ein 62- aber auch ein 11-Jähriger.

Bild: AP/Chicago Tribune

12 Todesopfer ...

... fordern die bisher gewalttätigsten drei Tage im Jahr 2018 in Chicago. Das älteste Todesopfer ist 65 Jahre alt. Der 17-jährigen Jahnae Patterson wird an einer Party in den Kopf geschossen. Die beiden jüngsten Ermordeten werden nur gerade ...

... 11 & 13 Jahre alt.

Bild: AP/Chicago Tribune

46 Verhaftungen ...

... erfolgen sich im Zusammenhang mit Schusswaffenbesitz in Chicago in derselben Zeit. Dabei werden ...

... 60 Schusswaffen ...

... eingezogen.

Im Zusammenhang mit den Schiessereien vom Wochenende hält sich der Erfolg allerdings in Grenzen. Diese Zahl beträgt:

0

Oftmals gibt es Zeugen. Die Leute kennen die Täter. Aber sie verlangen, dass ich dafür verantwortlich gemacht werde, oder der Bürgermeister, oder der Stadtrat. Wer aber müsste eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden? Der Polizeichef von chicago

Trotz dem Höllenwochenende vom August: Seit 2017 haben Schiessereien um 30% abgenommen. Die Mordrate sank in derselben Zeitspanne um 25%.

(tog)

Studentin wird in Paris auf offener Strasse geschlagen Video: watson/Angelina Graf

