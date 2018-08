International

USA

Sie sammelt 400'000 Dollar für Obdachlosen - jetzt will sie es ihm nicht auszahlen



Sie sammelt 400'000 Dollar für Obdachlosen - jetzt will sie es ihm nicht auszahlen

Die Geschichte hatte so gut angefangen: Ein obdachloser Army-Veteran aus Philadelphia hilft einer mit dem Auto gestrandeten jungen Dame - sie hatte kein Benzin mehr und er gab ihr seine letzten 20 Dollar, um Benzin zu kaufen und nach Hause zu kommen - und sie revanchiert sich, in dem sie für ihn Geld sammelt und ihn damit aus seiner Not befreit.

Aber wieder einmal zeigt sich: Das Leben ist kein Disney-Film.

Denn anstatt glücklich und zufrieden den Rest ihres Lebens zu verbringen, befinden sich die beiden in einem üblen Rechtsstreit. Die junge Dame, ihr Name ist Kate McClure, weigert sich nämlich, dem Obdachlosen, sein Name ist Johnny Bobbitt, das gesammelte Geld auszubezahlen. Das heisst, sie will ihm nicht alles geben. Und Bobbitt wehrt sich dagegen.

Wir reden hier nicht über ein paar hundert Dollar, sondern über 400'000 Dollar. Soviel hatte McClure nämlich via GoFundMe - also Crowdfunding - für den Habelosen aufgetrieben. Gesehen hat dieser aber nur knapp die Hälfte des Geldes.

McClure argumentiert, Bobbitt sei rückfällig geworden hadere mit seinem Drogenkonsum. So habe er innerhalb von zwei Wochen satte 25'000 Dollar aus dem Fenster geschmissen. «Einem Drogensüchtigen so viel Geld zu geben macht keinen Sinn. Da kann man ihm auch gleich eine geladene Waffe geben.»

Homeless Vet Johnny Bobbitt Who Helped Stranded Woman Kate McClure Wants His GoFundMe Money https://t.co/auJxyVJvet pic.twitter.com/7cIlaV7IcU — US Daily Report (@USDailyReport) 25. August 2018

Bobbitt hingegen klagt, er müsse wieder auf der Strasse hausen, weil er das Geld nicht bekommen habe.

Ob es trotzdem noch zu einem Happy-End kommt, ist fraglich. Immerhin hat sich jetzt die Crowdfunding-Plattform eingeschaltet und untersucht den Fall. «Wir arbeiten an einer Lösung und sind zuversichtlich, dass sowohl Bobbitt sein Geld bekommen, wie auch die Leistung von McClure honoriert wird.» (aeg)

Ein anderer Fall: Crowdfunding soll Obdachlosen eine Ausbildung finanzieren Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare