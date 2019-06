International

Bestseller-Autorin Judith Krantz gestorben



Die amerikanische Beststeller-Autorin Judith Krantz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Sohn Tony Krantz am Sonntag mit. Demnach starb seine Mutter am Vortag in ihrem Haus in Bel-Air in Los Angeles eines natürlichen Todes.

Krantz schrieb als Journalistin für Magazine wie «Cosmopolitan» und «Ladies Home Journal», ehe sie ihr Talent für Belletristik entdeckte und mit 50 Jahren als Romanautorin Furore machte.

Ihr erster Roman mit dem Titel «Skrupel» von 1978 wurde auf Anhieb ein Bestseller - genau wie ihre neun folgenden Werke, darunter «Prinzessin Daisy» und «Mistrals Tochter». Als ihr bekanntester Artikel, den sie aber erst nach Ende ihrer journalistischen Laufbahn als freie Autorin schrieb, gilt «The Myth of the Multiple Orgasm».

Ihre Bücher wurden in millionenfacher Auflage verkauft und in 50 Sprachen übersetzt, berichtete der Sender CNN. Etlicher ihrer Bücher dienten als Vorlagen für erfolgreiche TV-Miniserien. Einst sagte Krantz, ihre Bücher seien für jene Leser gedacht, «die in eine angenehmere Welt entfliehen» wollten. (sda/dpa/ap)

