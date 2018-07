International

Trump trifft Putin in Helsinki: der Liveticker



Trump trifft Putin + Scharfe Töne aus Russland + 8 Gründe, weshalb Putin Trump liebt

Heute treffen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin in Helsinki aufeinander. Eigentlich müssten die neuen Vorwürfe über die russische Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 das beherrschende Thema des Gipfels sein. Unklar ist aber, wie viel Raum Trump dem Thema in seinem persönlichen Gespräch mit dem Kremlchef geben wird.

Tagesprogramm:

08.40 Uhr (Schweizer Zeit): Treffen zwischen Trump und dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö auf dem Wohnsitz des Gastgebers

12.20 Uhr : Beginn Gipfel Trump und Putin mit Vier-Augen-Gespräch im finnischen Präsidentenpalast

13.50 Uhr : Arbeitsessen mit den Delegationen im finnischen Präsidentenpalast

15.50 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz im finnischen Präsidentenpalast

Anschliessend Treffen zwischen Putin und dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö

Alles Aktuelle im Ticker:

Ticker: 2018-07-16 Trump und Putin in Helsinki

