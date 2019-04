International

USA

CIA ist jetzt bei Instagram – und postet einen Schreibtisch



Bild: shutterstocck.com/cia

CIA ist jetzt bei Instagram – und startet mit einem Rätselbild

Es gibt eine neue Influencerin auf Instagram. Und sie weiss, was ihr tut. Die Rede ist vom US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA.

Die Behörde startete diesen Donnerstag auf Instagram. Ob jetzt Hunde-Pics oder Food-Porn folgen, wissen wir noch nicht. Das erste Foto auf dem CIA-Account ist ... ein Foto von einem Schreibtisch. Dazu folgen die Worte: «I spy with my little eye...» Zu Deutsch entspricht das dem beliebten Kinderspiel «Ich sehe was, was du nicht siehst».

Die CIA postete also ein Rätsel, ein Suchbild...

Und was sehen wir darauf?

Kopfhörer

eine Karte von Russland

eine Tischpflanze

Bücher

eine Uhr

ein Notizbuch

einen Stempel

Eine Pressesprecherin der CIA sagte dem US-Portal Mashable auch, was die Behörde auf ihrem Instagram-Account nun posten will. «Der Instagram-Beitritt ist ein weiterer Weg, wie wir die Geschichten der CIA teilen und talentierte Amerikaner rekrutieren wollen», sagte die Sprecherin.

Dann folgten die sehr erhellenden Worte:

«Mit dem Account geben wir einen Einblick in das Leben des Geheimdienstes, aber wir können keine Selfies von geheimen Orten versprechen.»

Na dann.

(ll/watson.de)

History Porn Teil XX: Geschichte in 21 Wahnsinns-Bildern 7 Alltags-Momente, die epische Effekte verdient hätten Das könnte dich auch interessieren: Das? Das ist nur die wohl umfangreichste Schatzkarte aller bisherigen Zeiten Link zum Artikel 8 Dinge, die jeden Schweizer aus der Fassung bringen. Garantiert! Link zum Artikel «Sorry, ich muss heute noch fahren» – aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers Link zum Artikel Die Neue meines Ex ist ein Baby mit Balkanslang und Billig-Mini Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter