Chemie-Nobelpreis für Protein-Forschung: Amerikaner und Briten ausgezeichnet

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an David Baker, Demis Hassabis und John M. Jumper aus den USA und Grossbritannien für ihre Forschung mit lebenden Proteinen. Das teilte das Karolinska-Institut am Mittwoch in Stockholm mit. (rbu/sda)

Update folgt ...