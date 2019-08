Irans Aussenminister Sarif taucht überraschend am G7-Gipfel auf

Servette verpasst Thun eine Packung – St.Gallen triumphiert bei Spektakel gegen Lugano

Der FC Luzern rutscht in der Super League nach der 5. Runde und dem 1:2 in Sitten auf den vorletzten Platz ab. St. Gallen dagegen kann den Abwärtstrend dank dem 3:2 gegen Lugano aufhalten.

Bald können sie beim FC Luzern das Wort Krise nicht mehr leugnen. Im Auswärtsspiel gegen den FC Sion verloren die Innerschweizer 1:2 und kassierten die vierte Niederlage in Serie.

Man muss die Gründe für die Luzerner Baisse nicht lange suchen. Die Mannschaft von Thomas Häberli ist in der Offensive völlig harmlos. In Sitten war sie in der letzten halben Stunde dominant, doch zu guten Chancen kam sie nicht. Als dann Mittelfeldspieler Ibrahima Ndiaye in der Nachspielzeit doch noch traf und das …