Brücke in den USA kollabiert

In der US-Stadt Baltimore ist ein Schiff in eine grosse Brücke, die Francis Scott Key Bridge, gefahren und hat diese zum Einsturz gebracht. Das meldeten die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland sowie mehrere US-Medien am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit).

In Baltimore (USA) ist am Dienstag die Francis-Scott-Key-Brücke kollabiert, nachdem ein Schiff sie gerammt hatte.

Mbappé kündigt Entscheidung über Zukunft an +++ Deutschland will Nagelsmann halten

Schweigegeld-Prozess gegen Trump soll Mitte April starten

Der Strafprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin soll am 15. April beginnen. Ab dem Tag - und damit rund drei Wochen später als ursprünglich geplant - solle eine Geschworenenjury ausgewählt werden, entschied Richter Juan Merchan am Montag in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Bislang gab es in der US-Geschichte noch keinen Strafprozess gegen einen ehemaligen Präsidenten.