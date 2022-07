Frau landet im Spital, weil sie Geld vom Boden aufgehoben hat – das ist die Geschichte

Renee Parsons behauptet, dass sie wegen eines Ein-Dollar-Scheins im Spital gelandet ist. Noch aus dem Krankenhaus verfasst sie einen Post auf Facebook und warnt die Menschen: Hebt kein Geld vom Boden auf, es könnte euch das Leben kosten.

Bild: Facebook @Renee Parsons

Das ist Renees Story:

Die junge Mutter ist mit ihrem Mann Justin und den gemeinsamen Kindern im Auto unterwegs. Irgendwo in Nashville, Tennessee halten sie an, damit Justin in einem McDonald's auf die Toilette gehen kann. Renee vertritt sich mit ihrem 3 Monate alten Baby auf dem Arm etwas die Füsse vor dem Lokal. Dabei sieht sie einen Dollarschein auf dem Boden, den sie aufhebt.

«Ich dachte mir absolut nichts dabei und hob ihn auf. Als ich ihn in der Hand hielt, sah ich mich um und überlegte, ob ich ihn dem kleinen Mädchen geben sollte, das ich gesehen hatte.»

In diesem Moment kommt Justin wieder aus dem Bad und Renee steckt das Geld kurzerhand in ihre Tasche – sie will sich nämlich auch noch die Hände waschen. Sie trocknet sie dabei nicht ab.

Wieder zurück im Auto hält Justin Renee eine Standpauke, weil sie das Geld vom Boden aufgehoben habe, denn in der Gegend würden Drogenkonsumenten Dollarscheine verwenden, um Fentanyl zu konsumieren. Darum wäscht Renee sich die Hände noch zusätzlich mit einem Desinfektionstuch ab. Ein Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellen wird.

Plötzlich beginnt sich ein komisches Gefühl in Renees Körper auszubreiten. Ihr Körper wird völlig taub.

«Ich konnte kaum sprechen und kaum atmen. Ich kämpfte darum, wach zu bleiben.»

Justin rast wie ein Verrückter, um den nächsten Spital frühzeitig zu erreichen und seiner Frau das Leben zu retten – 150 km/h in einer 50er-Zone, ohne Lichtsignale zu beachten.

Im Spital kommt Renee wieder zu sich. Der Polizeibeamte, der sich mit ihrem Fall auseinandersetzt, sagt ihr, dass es zwei Möglichkeiten gebe für ihren Zusammenbruch: Entweder wurde der Dollarschein versehentlich fallen gelassen, nachdem er zum Aufbewahren von Fentanyl verwendet worden war, oder er wurde absichtlich mit Drogen darauf liegen gelassen. Renee schreibt auf Facebook:

«Die Mischung aus meinen nassen Händen und dem Alkohol aus den Tüchern, gemischt mit der Reaktion meines Körpers auf die Droge, hätte mich das Leben kosten können.»

Renee schliesst ihren Post mit:

«Die Moral: Es ist mir egal, ob es ein 20-Dollar-Schein oder ein 100-Dollar-Schein ist, rührt ihn nicht an!!!»

Fentanylkrise in den USA

In den USA sorgt Fentanyl für zehntausende Tote, in Europa bislang vor allem für Panik.

Fentanyl ist ein günstiges und hochpotentes Opioid, das in der Medizin als Schmerzmittel, in der Anästhesie sowie zur Therapie akuter und chronischer Schmerzen verabreicht wird. Es kann bei Missbrauch hochgradig abhängig machen.

Seit 2016 hat Fentanyl in Nordamerika mehr Todesfälle als alle anderen illegalen Substanzen gefordert – inklusive Heroin. Alleine 2017 staben 29'000 Menschen in den USA aufgrund von Fentanyl-Missbrauch.

Am Anfang der Fentanylkrise in den USA standen zunehmende soziale Verwahrlosung und Ärzte, die Opioide exzessiv verschrieben. So gerieten immer mehr Menschen in den Strudel der Abhängigkeit.

Fentanyl, ein günstiges und hochpotentes Opioid. Bild: SHUTTERSTOCK

Drogen, Geld und Waffen. Ein kleiner Erfolg gegen die Fentanyl-Kartelle gelang der Polizei 2019 in Boston. Bild: keystone

Als die Behörden versuchten, gegen die laxe Verschreibungspraxis vorzugehen, wichen die Süchtigen einfach auf Heroin aus – das aber viel schwieriger zu bekommen ist als Fentanyl. Findige Drogenhändler importierten darum Fentanyl einfach aus China. Denn mit Fentanyl lassen sich in den USA viel höhere Profite machen als mit Heroin.

Mittlerweile beherrschen mexikanische Kartelle den Fentanyl-Handel in den USA. Mindestens seit 2006 experimentieren sie nachweislich mit Heroinsubstituten wie Fentanyl und stellen es teilweise auch in eigenen Laboren her.

Dass Fentanyl den Drogenmarkt in Europa noch nicht überschwemmt hat, liegt wohl vor allem daran, dass europäische Drogen-Kartelle sich auf einen konstanten Nachschub von Heroin aus Afghanistan verlassen können, wie «Vice» schreibt

Die Gefahr wegen einer Fentanyl-Überdosis versehentlich im Spital zu landen, so wie bei Renee geschehen, ist in der Schweiz damit um ein vielfaches geringer als in den USA. Aber vorsichtig sollte man allemal sein, wenn man irgendetwas vom Boden aufliest und sich in die Taschen steckt.

Hier gibt's Hilfe bei Suchtproblemen!



Alkohol und andere Drogen sind nie die Lösung. Bei Suchtproblemen gibt es in der Schweiz diverse Anlaufstellen. Beispielsweise «Sucht Schweiz» oder «Safezone.ch» , die Online-Beratung des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammenarbeit mit Kantonen und Suchtfachstellen.

(yam)