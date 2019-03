International

Boeing: «737 Max ist ein sicheres Flugzeug» – Singapur verhängt Start- und Landeverbot

Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 von Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Bereits im Oktober waren beim Absturz einer Boeing 737 Max 8 der Fluglinie Lion Air in Indonesien 189 Menschen ums Leben gekommen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA forderte den Flugzeugbauer Boeing zu Änderungen an allen Boeing 737 MAX 8 auf. Nötig seien unter anderem Software- und Systemänderungen.

Die Behörde ordnete aber nicht an, dass Maschinen dieses Typs vorerst am Boden bleiben müssen: «Diese Untersuchung hat gerade erst begonnen und uns liegen bislang keine Daten vor, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Massnahmen zu ergreifen.»

Die FAA teilte mit, eigenes Personal und Mitarbeiter der US-Transportsicherheitsbehörde NTSB seien entsandt worden, um die äthiopischen Behörden bei der Suche nach der Unglücksursache zu unterstützen. «Alle Daten werden während dieser Untersuchung sorgfältig geprüft und die FAA wird geeignete Massnahmen ergreifen, wenn die Daten darauf hindeuten, dass dies erforderlich ist.»

Boeing räumt Softwareproblem ein

Boeing hat inzwischen ein Softwareproblem bei Maschinen des Typs 737 Max eingeräumt. Man arbeite an einer «Verbesserung der Software», teilte der US-Flugzeughersteller am Montagabend (Ortszeit) mit.

Das Software-Update solle «in den nächsten Wochen» in der 737-MAX-Flotte erfolgen. Boeing verwies darauf, dass die US-Luftsicherheitsbehörde FAA die Änderung des Computerprogramms bis April erwarte.

Konkret geht es um ein Programm zur Fluglagestabilisierung (MCAS), bei dem es durch falsche Sensordaten zu Problemen kommen kann. Boeing betonte, dass die Piloten «immer in der Lage sind, die Flugkontrolle manuell ausser Kraft zu setzen». Die 737 Max sei «ein sicheres Flugzeug».

Start- und Landeverbot in Singapur

China, Indonesien und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hatten am Montag ein Startverbot für alle Flugzeuge vom Typ 737 Max 8 verfügt.

Singapur hat ebenfalls Massnahmen ergriffen und verbannt vorerst alle Maschinen dieses Modells aus seinem Luftraum. Diese Flugzeuge dürfen vorübergehend weder starten noch landen, teilte die Luftfahrtbehörde des südostasiatischen Landes am Dienstag mit. Sie begründete dies damit, dass «in weniger als fünf Monaten» zwei Boeing 737 MAX abgestürzt seien. (sda/dpa/afp/apa/vom)

