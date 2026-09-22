Braden Peters, wie Clavicular mit bürgerlichem Namen heisst, muss sich vor Gericht verantworten. Bild: screenshot instagram

Looksmaxxer Clavicular wegen Vergewaltigung angeklagt

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Der 20-jährige Looksmaxxing-Influencer Calvicular muss sich im US-Bundesstaat Massachusetts unter anderem wegen Vergewaltigung verantworten. Berichten zufolge sei er ausserdem für das Verabreichen von Drogen zum Zweck des Geschlechtsverkehrs sowie für die Ausgabe von Alkohol an eine Person unter 21 Jahren angeklagt.

Ihm wird vorgeworfen, im Mai 2025 eine damals 16-Jährige im Haus seiner Eltern in Cape Cod betäubt und im Schlaf wiederholt sexuell missbraucht zu haben.

Beim Opfer handelt es sich laut Variety um eine Influencerin. Braden Peters, wie Clavicular mit bürgerlichem Namen heisst, soll die junge Frau angeblich unter dem Vorwand, ein Video mit ihr zu drehen, auf das Anwesen gelockt haben. Bereits im April hatte die Influencerin eine Zivilklage gegen Clavicular in Miami eingereicht.

Braden Peters alias Clavicular erlangte durch seine Videos zur Schönheitsoptimierung im Internet Bekanntheit. Darin spritzte er sich Testosteron oder Peptide und demonstrierte, wie er sich mit einem Hammer die Gesichtsknochen brach, um markantere Gesichtszüge zu erzielen. (pem)