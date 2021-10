Schiesserei in texanischer High School – Polizei spricht von «mehreren Opfern»

In der texanischen Stadt Arlington ist es am Mittwoch zu einer Schiesserei in der Timberview High School gekommen. Die Polizei in Arlington bestätigte «mehrere Opfer».

Die Schule wurde abgeriegelt, den Schülern und Lehrpersonen wurde gesagt, sich in den Schulzimmern einzuschliessen. Die Situation sei noch nicht geklärt. (jaw)

Update folgt ...