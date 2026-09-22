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CNN aus Weissem Haus geschmissen: Donald Trump ist nicht zu hören

September 21, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: President DONALD TRUMP participates in a ribbon-cutting ceremony for the new White House helipad on the South Lawn before boarding the new Ma ...
Trump durchschneidet das Band, um seinen neuen Helilandeplatz einzuweihen. Zu hören war er auf den Aufnahmen dazu nicht.Bild: www.imago-images.de

Weil er CNN rausschmiss: Trump ist bei Eröffnung von Helilandeplatz nicht zu hören

Nachdem Donald Trump CNN die Akkreditierung zum Weissen Haus entzogen hat, haben sich die anderen TV-Stationen solidarisiert. Für Trump bedeutet das: Er bleibt bis auf Weiteres stumm.
22.09.2026, 05:01

Für einige wird es sich vielleicht geradezu wohltuend angehört haben. Statt der Stimme des US-Präsidenten Donald Trump war bei einer Medienkonferenz am Montag nur Rauschen zu hören. Darüber berichten «Forbes» und «Axios» übereinstimmend.

Trump hat sich den fehlenden Ton zum Livestream seiner Medienkonferenz selbst eingebrockt. Er hatte am Freitag die US-Medien CNN, MS Now und Politico aus dem Weissen Haus gekickt. Gemäss Informationen von Forbes soll Trump auf Initiative seiner persönlichen Beraterin Natalie Harp gehandelt haben, die ihn auf negative Berichterstattung hingewiesen haben soll.

Wegen Hausverboten: Grosse US-Sender schränken Berichterstattung über Trump ein
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Besonders schwer wiegt der Rausschmiss von CNN. Der TV-Sender gehört zusammen mit CBS, ABC, NBC und Fox News zu den fünf Mitgliedern des sogenannten TV Pools. Es ist seit Jahrzehnten Usus, dass sie sich die tägliche Berichterstattung im Weissen Haus alternierend aufteilen.

CNN aufnehmen wäre am Montag dran gewesen, die Auftritte von Trump abzudecken. Weil dieser CNN aber aus dem TV-Pool rausschmiss und die anderen vier Broadcaster sich daraufhin mit CNN solidarisierten, blieb Trump stumm – es war schlicht kein Mikrofon da, das Trumps Ausführungen aufnehmen hätte können. Bemerkenswert ist das im Fall des konservativen Senders Fox News, der Trump im Normalfall wohlgesonnen ist.

Trump hatte am Montag den neuen Helilandeplatz vor dem Weissen Haus eingeweiht.

Der sogenannte Media Pool besteht aus etwa 20 Journalisten und Journalistinnen, die einen privilegierten Zugang zum Weissen Haus, zum US-Präsidenten und seinen Aktivitäten haben. Dafür teilen sie ihre Berichterstattung in geschriebener oder audiovisueller Form mit anderen Medien.

«Keinen Anspruch auf Platz im Oval Office»

Schon in seiner ersten Amtszeit hatte sich Trump immer wieder mit den Leitmedien des Journalistenpools angelegt und sich um jahrzehntelange Gepflogenheiten foutiert. Statt der Leitmedien, die es wagen, ihm kritische Fragen zu stellen, gibt Trump lieber kleineren, zumeist sehr jungen Medien aus dem MAGA-Universum den Vorzug. So waren am Montag statt CNN die Medien «Hearst» und «America's Voice» eingeteilt – schafften es aber offenkundig nicht, den Präsidenten hörbar zu machen.

«Trumps Verhalten hat den Journalistenpool desavouiert», sagt Seth Stern von der «Freedom of Press Foundation», einer NGO. «Der Journalistenpool bekommt von ihm weder ehrliche noch relevante Einblicke».

Politico White House reporter Cheyenne Haslett is pictured near the White House complex after having her credential revoked following President Donald Trump&#039;s ban on CNN, MS NOW and Politico, Sat ...
Cheyenne Haslett hat für Politico dem Pool angehört. Nun hat ihr das Weisse Haus Zugang verweigert.Bild: keystone

Trotzdem sei es wichtig, dass Journalisten und Journalistinnen weiterhin Zugang haben zum Weissen Haus, sagt Stern. Genau dass der Präsident so aufführe, wie er sich aufführe, sei berichtenswert. Und Brittany Gibson, die für Axios dem Pool angehört, sagt: «Die Journalisten und Journalistinnen im Pool dokumentieren täglich, was im wohl mächtigsten Büro der Welt vor sich geht. Ihre Berichterstattung trägt dazu bei, dass das Weisse Haus der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft ablegt.»

Anders sieht das Trump. «Die Fake News Medien haben keinen Anspruch auf einen Platz im Oval Office», liess er über einen Sprecher via E-Mail ausrichten. «Die Lügen, die sie verbreiten, sind eine Schande für das amerikanische Volk und greifen die Demokratie in ihren Grundfesten an. Sie sind problemlos in der Lage, von ausserhalb des Weissen Hauses zu berichten».

Die von Trump ausgeschlossenen Medien haben eine Klage gegen das Weisse Haus eingereicht.

(her)

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