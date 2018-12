International

Shutdown in den USA: Trumps Streit um die Mauer blockiert die Regierung.



Shutdown in den USA: Was er bedeutet, wie lange er dauert und wer sich darüber freut Bild: EPA/EPA

Seit der Nacht liegt ein Grossteil der US-Regierung lahm. Schuld ist der Zank um Donald Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko. Das Chaos in Washington ist perfekt – und dürfte 2019 noch schlimmer werden.

Marc Pitzke, New York

Fast die einzigen, die sich über einen US-Regierungsstillstand freuen, sind die Besitzer der «Capitol Lounge», einer Kongress-Kneipe in Washington: Jedesmal, wenn es zum Haushaltspatt kommt, bringen sie eine spezielle Getränkekarte mit «Shutdown-Cocktails» heraus.

So auch diesmal. Seit Mitternacht (Ortszeit) liegt ein Grossteil der US-Regierung lahm, dank des Zanks um die Mauer zu Mexiko, auf der Präsident Donald Trump trotz aller politischen Realitäten besteht. Ihren Frust darüber können die Parlamentarier nun in der «Capitol Lounge» ertränken. Etwa mit einem «Border Wall Banger» (Champagner, Zitrone, Soda) oder dem «Mexico Will Pay For This» (Tequila, Orangensaft, Grenadine).

Das ist aber auch der einzig tröstende Aspekt. Ansonsten beweist dieses Debakel nicht nur, wie kaputt Washington ist. Sondern auch, dass Trumps «Kunst des Deals», wie er einen seiner Bestseller nannte, in der Politik völlig fehlschlägt. Drohen, poltern und lügen funktioniert im Immobilienmarkt - doch die US-Hauptstadt bleibt, trotz aller Spaltung, ein Ort des Kompromisses.

Trump hat sich stattdessen ein für allemal als unzuverlässiger Verhandlungspartner entblösst, auf dessen Wort kein Verlass ist. Selbst die Republikaner waren brüskiert.

Der «Shutdown» ist der vorläufige Endpunkt einer Massenkarambolage dramatischer Schlagzeilen. Die Gerichtsverfahren gegen Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen und seinen ersten Sicherheitsberater Mike Flynn. Der Aufruhr über den geplanten Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan. Die Abdankung von Verteidigungsminister James Mattis, dessen Rücktrittsbrief eine Abrechnung mit Trumps Weltbild war. Die schlechteste US-Börsenwoche seit zehn Jahren.

Es ist das chaotische Ende eines chaotischen Trump-Jahres - doch dürfte es nur ein Vorgeschmack sein auf das, was den USA droht, wenn Trump ab Januar mit einer demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus konfrontiert ist.

Was ist ein «Shutdown»?

Trump, seine Basis und rechte Kommentatoren bejubeln den Regierungs-Crash zwar als Widerstand gegen das politische «Establishment». Doch die Folgen sind weitreichend: Rund 800'000 Staatsbeamte bleiben ausgerechnet über Weihnachten vorerst unbezahlt, viele müssen trotzdem arbeiten, etwa die Sicherheitskontrolleure am Flughafen.

Das Vertrauen in den Staatsapparat kollabiert immer mehr. Denn «Shutdowns» sind längst zum sinnlosen Ritual geworden: Die Parteien können sich nicht auf einen winzigen Aspekt des Haushalts einigen und pokern deshalb mit dem drohenden Finanzierungsstopp. Meist läuft das schief.

Unter Trump ist das freilich spürbar eskaliert. Dies ist schon sein dritter «Shutdown», alle drei ereigneten sich dieses Jahr. Wo er doch seinen Vorgänger Barack Obama einst so kritisierte hatte für den einen «Shutdown», den dieser in acht Jahren leistete - und der von den Republikanern inszeniert worden war.

Wie kam es erneut dazu?

Diesmal ist Trump alleine schuld. Um seine bröckelnde Basis zu halten, bestand er nun auf fünf Milliarden Dollar für die Mauer, die früher ja mal Mexiko bezahlen sollte. Um das durchzuboxen, beschloss er, die Nation quasi zu erpressen.

Am Dienstag, als er merkte, dass die Forderung nicht durchzusetzen war, ruderte Trump zurück: Er werde vielmehr eine Überbrückungsfinanzierung unterzeichnen und sich das Mauer-Geld «anderswo» suchen. Doch Trumps Basis revoltierte: Konservative TV-Talker drohten, dass ihn seine Wähler verlassen würden. Prompt machte Trump wieder kehrt und erneuerte seine Forderung, ein Haushalt müsse fünf Milliarden Dollar für die Mauer enthalten.

Dafür braucht er aber weiterhin den Segen der Demokraten im Senat, wo Haushaltsgesetze mindestens 60 von 100 Stimmen benötigen. Bis in die Nacht wurde gerangelt, viele bereits in Urlaub gegangene Senatoren kamen dafür extra nochmal zurück. Doch die Demokraten blieben hart. Dann schlug die Uhr Mitternacht.

Was geschieht nun?

Der einzige Ausweg: Trump gibt klein bei. Seinen zweiwöchigen Weihnachtsurlaub in Florida, zu dem er am Freitag aufbrechen wollte, hat er schon mal verschoben. Die Verhandlungen könnten theoretisch an diesem Samstag weitergehen, die nächste Abstimmung im Senat würde aber frühestens am Sonntag erfolgen.

Neun Ministerien und eine Reihe anderer Regierungsämter liegen unterdessen lahm – darunter Aussen-, Innen-, Justiz-, Finanz-, Handels- und Heimatschutzministerium (samt Grenzschutz). Sollte sich das alles noch bis über die Feiertage hinziehen, leiden auch die Touristen: Die Nationalparks bleiben dann zwar geöffnet, aber unbeaufsichtigt.

Eine ganz besondere Gruppe, angesiedelt im Justizministerium, arbeitet freilich weiter – die Fahnder des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller. Deren Büro, so teilte ein Sprecher mit, sei aus unabhängigen Mitteln finanziert - auch «im Fall eines ‹Shutdowns›».

