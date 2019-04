Bernie Sanders ist Millionär: Alle Einkommen der demokratischen Kandidaten

International

Bernie Sanders Millionär! Die Einkommen der demokratischen Kandidaten



Um sich bestmöglich von Präsident Trump abzugrenzen, veröffentlichen demokratische Präsidentschaftsanwärter wie Kamala Harris, Bernie Sanders und Beto O'Rourke ihre Steuerauszüge der letzten Jahre. Wenig verdiente keiner der Kandidaten. Doch es gibt grosse Unterschiede.

Jay Inslee

Von den Anwärtern, die ihre Steuererklärungen bisher veröffentlichten, verdiente Jay Inslee 2018 mit 202'912 Dollar am wenigsten. Er gehört damit zu den 15% Bestverdienenden in den USA.

Kirsten Gillibrand

Die Rechtsanwältin und Mutter zweier Kinder verdiente am zweitwenigsten. Gillibrand kam 2018 auf ein Einkommen von 214'083 Dollar. Im Gegensatz zu Inslee, dessen Einkommen einigermassen konstant ist, verdiente sie aber auch schon mehr: 2008 und 2014 waren es fast eine halbe Million.

Amy Klobuchar

338'121 Dollar verdiente die ehemalige Staatsanwältin im Jahr 2018. Damit gehört sie zu den 1 Prozent einkommensstärksten Personen in den USA.

Beto O’Rourke

In dieselbe Gruppe wie Klobuchar fällt Beto O'Rourke. Er machte kürzlich von sich reden, als er sich beim Zahnarzt filmte. Den kann er sich leisten, denn O'Rourke verdiente 2018 375'406 Dollar. Auch sein Einkommen lag schon weit über einer halben Million (2009), allerdings auch schon deutlich tiefer (2012).

Bernie Sanders

Bernie Sanders ist bekannt dafür, dass er gerne Millionäre und Milliardäre kritisiert. Wenigstens zur ersten Gruppe muss sich Sanders nach seinem Erfolg mit seinen Büchern «Bernie Sanders Guide to Political Revolution» und «Where We Go From Here» nun zählen. 2016 und 2017 verdiente der Mann aus Vermont mehr als eine Million Dollar, 2018 waren es noch 561'293 Dollar.

2015 hatte Sanders noch weniger als 250'000 Dollar verdient. Gegenüber der New York Times räumte Sanders ein, er sei nun Millionär: «Ich habe einen Bestseller geschrieben. Wenn Sie einen Bestseller schreiben, können Sie auch Millionär werden.»

Sanders gehört zum bestverdienenden 1 Prozent der USA.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warrens Einkommen ist höchs volatil. 2012 nahm sie weniger als eine halbe Million ein, 2014 waren es aber über 1,5 Millionen. 2018 versteuerte sie ein Einkommen von 846'394. Damit belegt sie in der Liste der Kandidaten den zweiten Platz.

Kamala Harris

Von allen demokratischen Kandidaten, die bisher Steuerauszüge veröffentlichten, verdiente Kamala Harris am meisten. 2018 versteuerte sie 1'889'156 Dollar. Bis 2013 verdiente die Kalifornierin noch weit unter einer halben Million Dollar, doch dann explodierte ihr Gehalt. Scheinbar. Bis 2014 reichte Harris die Steuererklärung alleine ein. Ab 2014 zusammen mit ihrem Mann. Die 1'889'156 Dollar sind also das Familieneinkommen – wie übrigens bei allen anderen hier erwähnten Kandidaten auch.

