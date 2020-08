International

US-Wahlen: Republikaner nominieren Trump offiziell als Kandidaten



«Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte»: Das sagt Trump zu seiner Nominierung

Zweieinhalb Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner US-Präsident Donald Trump formell als ihren Kandidaten nominiert. Trump kam beim Parteitag in Charlotte (North Carolina)wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Der Republikaner zieht damit am 3. November gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden in die Wahl.

US-Präsident Donald Trump ist nach seiner formellen Nominierung als Kandidat überraschend persönlich beim Parteitag der Republikaner aufgetreten. Mit Blick auf die Wahl sagte der 74-Jährige am Montag vor den Delegierten in der Halle in Charlotte (North Carolina): «Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes.» Der Auftritt war zuvor nicht angekündigt worden.Zum Auftakt des Treffens hatten die Delegierten Trump formell nominiert. Vergangene Woche hatten die Demokraten Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) zu ihrem Kandidaten gekürt

US-Vizepräsident Mike Pence hat beim Parteitag der Republikaner in Charlotte (North Carolina) eindringlich zur Wiederwahl von Präsident Donald Trump aufgerufen. «Ich bin aus einem Grund hier, nur aus einem Grund: Nicht nur die republikanische Partei, sondern Amerika braucht Präsident Donald Trump vier weitere Jahre im Weissen Haus», sagte Pence am Montag. Mit Blick auf Trumps Herausforderer bei der Wahl im November fügte er hinzu: «Joe Biden und die demokratische Partei sind von der radikalen Linken übernommen worden.»

Zum Auftakt hatte der Parteitag Pence wieder als Kandidaten für den Vizeposten nominiert. Im weiteren Verlauf sollte auch Trump nominiert werden. Zum Abschluss der weitgehend virtuellen Veranstaltung will der 74-Jährige am Donnerstag auf dem Südrasen des Weissen Hauses eine Rede halten, mit der er die Nominierung annimmt. In der vergangenen Woche hatten die Demokraten Biden (77) als ihren Kandidaten für die Wahl am 3. November gekürt. (sda/dpa)

Die wichtigsten Temine bis zu den US-Wahlen «Alternative Fakten» – so sorgte Trumps Ex-Beraterin für Schlagzeilen

