Die besten Momente der Light-Nate-Shows zu Donald Trumps State of the Union.



Bild: AP/AP

«The hottest economy», schiefe Krawatten und 3 andere Late-Night-Momente zu Trumps Rede

Donald Trumps «State of the Union»-Rede vor dem Kongress war für die US-Satiresendungen ein gefundenes Fressen. Wir präsentieren die besten Sprüche von Trevor Noah, Stephen Colbert und Co.

Die heisse Wirtschaft

Trump unterstrich in seiner Rede die gute wirtschaftliche Situation in den USA.

«We are considered far and away the hottest economy anywhere in the world.»

Das verleitete Stephen Colbert von der «Late Show» zu einem Witz, der auf Trumps seltsames Verhältnis zu seiner Tochter Ivanka anspielte.

«It is so hot, if it wasn't my economy, perhaps I'd be dating it.»

Über seine Tochter Ivanka hatte Donald Trump einst gesagt: «Wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich vielleicht mit ihr ausgehen.»

Krawatte mit Linksdrall

Bei der gestrigen Rede unterlief Trump erneut ein Krawatten-Missgeschick. Nicht sein erstes, wie dieser Tweet zeigt.

Donald Trump's tie is held together with scotch tape, not unlike our fragile democracy https://t.co/wV5zCEqbk0 pic.twitter.com/q5SzpyO5T5 — GQ Magazine (@GQMagazine) 2. Dezember 2016

Zu Beginn seines Auftritts sass die Krawatte des Präsidenten auffällig schief.

Bild: EPA/The New York Times POOL

Auch Satiriker Seth Meyers bemerkte den Linksrutsch der präsidialen Krawatte.

«Trump is so unpopular, even his tie has moved to the left»

Frauen sind wie Pockenimpfung

Im neugewählten Kongress sind die Frauen mit 127 Sitzen so stark vertreten wie noch nie. Allerdings sind darunter lediglich 21 Republikanerinnen, der Rest sind Demokratinnen. Dennoch schmückte sich Trump bei seiner Rede mit dem neuen Frauenrekord.

Trevor Noah von der Late Show nannte das einen «rock'n'roll move». Trump habe schliesslich nicht unrecht: Die Wahl von so vielen Frauen sei tatsächlich eine Reaktion auf ihn und seine Politik gewesen und dafür müssten die Demokraten dankbar sein. «In etwa so, wie wir den Pocken dankbar sein sollten, dass wir jetzt Impfungen haben», witzelte Noah.

«I mean to be fair, Donald Trump has done more to get women Democrats elected than anybody else. So I guess he does deserve the credit. Yes, the same way we should thank smallpox for getting us into vaccines.»

Immigranten nehmen uns die Jobs weg, von denen es so viele gab, wie noch nie

Seinem Lieblingsthema, der illegalen Immigration, widmete Donald Trump grosse Teile seiner Rede. Die Mittelschicht bezahle den Preis dafür – in Form von weniger Jobs und sinkenden Löhnen.

«Working class Americans are left to pay the price for mass illegal immigration — reduced jobs, lower wages.»

Doch kurz zuvor in seiner Rede hatte Trump noch stolz auf die gewachsene Zahl von Arbeitsplätzen hingewiesen.

«More people are working now than at any time in our history.»

Stephen Colberts Reaktion auf diesen Widerspruch?

«Both of those things are true, if you don’t think about it too hard. I don’t. I don’t think about it at all.»

Ein Reim zum Schluss, ein Muss

Natürlich erwähnte der Präsident in seiner Rede auch die zahlreichen Ermittlungen gegen ihn. In seinen Augen gefährdeten «lächerliche, parteiische Untersuchungen» das «Wirtschaftswunder», das sich derzeit in den USA abspiele. Diese Meinung tat er mit einem wenig stringenten Argument, aber immerhin in Reimform kund.

«If there's peace and legislation, there cannot be war and investigation»

Trevor Noah stellte sich die Frage, ob Trump als Vorbereitung auf die Rede vor dem Spiegel Reime eingeübt habe, um so die Untersuchungen gegen ihn zu beenden.

Life is fuller without Robert Mueller. Any collusion is an illusion.

Diese Demokraten kandidieren gegen Trump

