Vom Paradies in die Hölle: Vorher-Nachher-Bilder vom Brand in Kalifornien

Die Zahl der Opfer bei den Bränden in Kalifornien ist auf 50 gestiegen. In Nord-Kalifornien seien in dem Ort Paradise weitere sechs Leichen geborgen worden, sagte der Sheriff von Butte County am Dienstagabend.

Das Paradies gleicht unterdessen einer Geisterstadt. Bewohner wurden noch nicht wieder in den Ort zurückgelassen. Vorher-Nachher-Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung.

Paradise Community Village

googlemaps

Bild: AP/AP

Paradise Black Bear Diner

googlemaps

Bild: AP

Paradise Elementary School

googlemaps

Bild: AP/AP

Pearson Road

googlemaps

Bild: AP

Orrin Lane

googlemaps

Bild: AP

Jack in the box

googlemaps

Bild: AP/AP

Skyway Villa Mobile Home

googlemaps

Bild: AP

Antiquitätengeschäft

googlemaps

Bild: AP/FR34727 AP

Bestattungsinstitut

googlemaps

Bild: EPA/EPA

Savior Lutheran Church

googlemaps

Bild: AP/AP

Verheerende Waldbrände in Kalifornien Video: srf

Waldbrand in Nordkalifornien zerstört praktisch ganze Stadt

Verheerende Waldbrände in Kalifornien Tote Video: srf

