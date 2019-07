International

screenshot: facebook.com/Grant County Fire District 13

Ein Bild wie aus einem Weltuntergangsfilm: Feuertornado lodert in den USA

Der Himmmel verdunkelte sich, die Luft schien Feuer zu fangen: Feuerwehrleuten im US-Staat Washington an der Westküste des Landes bot sich am Montag ein Bild, das an einen – wüsste man es nicht besser – Weltuntergang erinnerte.

In Grant County war bereits am Sonntag ein Lauffeuer ausgebrochen, das bis zum Montag bereits eine Wald- und Wiesenfläche in der Grösse von rund 70 Fussballfeldern erfasst hatte. In dem dünnbesiedelten Landstrich waren mehrere Häuser in Gefahr. (seattlepi.com)

Bei ihren Löscharbeiten stiessen die Einsatzkräfte auch auf einen sogenannten Feuertornado – das zeigt ein Video, das die örtliche Feuerwehr am Montag bei Facebook veröffentlichte. Nach der Ursache des Brandes wird noch gesucht.

Mitten in dem Brand: ein Feuertornado

So entsteht ein Feuertornado

Unter dem umgangssprachlich als Feuertornado bezeichneten Phänomen versteht man einen vertikalen, mit Flammen erfüllten Luftwirbel. Feuertornados treten immer wieder im Zusammenhang mit grösseren Bränden auf.



Ein solcher Tornado entsteht durch eine extrem hohe Winde, die ständig neue Flammen aufwirbeln – und zu einem Tornado anmutenden Wirbel auftürmen. Der ständig zuströmende Sauerstoff bewirkt, dass die Flammen besonders hoch und intensiv schlagen können.

Spektakuläre Bilder:

Bei dem Feuertornado im Grant County kam am Montag zum Glück niemand zu Schaden. (pb/watson.de)

