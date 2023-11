Er war eine der einflussreichsten Figuren der US-Aussenpolitik: Henry Kissinger ist tot

Der amerikanische Politiker und ehemalige Aussenminister Henry Kissinger ist tot. Er wurde 100 Jahre alt.

Bild: keystone

Der amerikanische Politiker und ehemalige Aussenminister Henry Kissinger ist tot. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Er starb im Alter von 100 Jahren in seinem Haus im US-Staat Conneticut.

Henry Kissinger wurde 1923 in Süddeutschland geboren, wo sein Vater Lehrer war. Seine Familie floh aus Nazi-Deutschland und kam 1938 nach Amerika. Nachdem er 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, diente Dr. Kissinger von 1943 bis 1946 in der 84th Army Division. Für seine «verdienstvollen Dienste» wurde er mit dem Bronze Star ausgezeichnet. Anschliessend diente Dr. Kissinger im Counter Intelligence Corps im besetzten Deutschland. Er war bis 1959 in der U.S. Army Reserves.

