US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der vergangenen Woche in einem eigenwilligen Brief zu einer friedlichen Lösung im Nordsyrien-Konflikt aufgerufen. «Seien Sie kein harter Kerl. Seien Sie kein Narr!», appellierte er darin.

Der US-Sender Fox News veröffentlichte am Mittwoch eine Kopie des Schreibens, das auch andere US-Medien für echt erklärten. Datiert ist der Brief auf den 9. Oktober – also jenen Tag, an dem die Türkei mit ihrer hoch umstrittenen Militäroffensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien begann.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt — Trish Regan (@trish_regan) October 16, 2019

Trump ermahnte Erdogan darin, er wolle sicher nicht für den Tod tausender Menschen verantwortlich sein. Andernfalls werde die US-Regierung die türkische Wirtschaft zerstören. Die kurdische Seite sei zu Verhandlungen bereit, schrieb Trump demnach weiter. «Sie können ein grossartiges Abkommen schliessen.» Erdogan könne auf positive Weise in die Geschichte eingehen, wenn er in dem Konflikt richtig und menschlich handele. Andernfalls werde er als Teufel in die Geschichte eingehen. «Seien Sie kein harter Kerl. Seien Sie kein Narr!», appellierte er an seinen türkischen Amtskollegen. Der Brief endet mit den Worten: «Ich werde Sie später anrufen.»

Wer den Brief durchliest denkt vermutlich zuerst an einen schlechten Witz. Es wirkt, als ob er von einem Kind geschrieben worden ist – aber es sind die Worte von Donald Trump. Erneut schafft der US-Präsident auf Twitter zu trenden. Unter dem #Trumpletter teilen User ihre Gedanken zu diesem Brief. Hier sind die besten Reaktionen:

Die Twitter-Reaktionen

Is this a fucking joke? — lisastark35 (@lisastark351) October 16, 2019

Im astounded it wasn't written in crayon — Youkilledmisery (@youkilledmisery) October 16, 2019

This letter is the type of text that you get from a psycho ex-boyfriend.



“You don’t want this and I don’t want you to be the devil.” WTF????#trumpletter — Josephine (@steelsnowflake1) October 16, 2019

All living and dead former US presidents reading this letter: pic.twitter.com/HdhXBJYVLB — Obi Wan Two Three (@ObiWan_2_3) October 16, 2019

“DOn”t bee a tuff guy?! doN’t b a full!”#trumpletter pic.twitter.com/vWHd3ffqOk — lisa S Marie (@frequentbuyer1) October 16, 2019

I'm missing some smiles in the letter.... 😂😄🙃😘😉🤗 — Dubitativo (@bar_bero) October 16, 2019

I was thinking this must be the kid who wrote it since Barron's too old to write something like this. — comboverwhelmed 🍑🌊 (@comboverwhelmed) October 16, 2019

You could write via Whatsapp. You need not write an offical letter for these words. — DevriM (@devolution60) October 16, 2019

Trump unter Druck Trump ist seit Tagen massiver Kritik – auch und gerade aus den Reihen seiner Republikaner – ausgesetzt, er habe mit dem Abzug amerikanischer Soldaten aus Nordsyrien überhaupt erst den Weg für Erdogans umstrittene Militäroffensive geebnet. Trump weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, er wolle die US-Soldaten aus den «endlosen Kriegen» zurückholen. In einer Pressekonferenz am Mittwoch hatte Trump den Brief an Erdogan selbst erwähnt und betont, er habe Ankara keineswegs grünes Licht für die Militäraktion gegeben, sondern Erdogan vielmehr eine harte Ansage gemacht. (mim/sda/dpa)

