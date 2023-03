«Können und müssen»: Chinas neuer Regierungschef will mit USA zusammenarbeiten

Er wiederholte indirekt den Vorwurf von Staats- und Parteichef Xi Jinping, dass die USA einen Aufstieg Chinas in der Welt durch Eindämmung und Isolation verhindern wollten: «Einkreisung und Unterdrückung ist im Interesse von niemandem», sagte Li Qiang. Anders als der Präsident und auch Aussenminister Qin Gang im Laufe der Tagung schlug Li Qiang allerdings vergleichsweise versöhnliche Töne gegenüber den USA an. (sda/dpa)

Eine Abkoppelung diene niemandem, sagte Li Qiang am Montag auf einer Pressekonferenz nach Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. In Wirtschaft und Handel seien die beiden grössten Volkswirtschaften eng miteinander verbunden, wovon beide profitiert hätten. «China und die USA können und müssen zusammenarbeiten.»

Folgen von Lineker-Streit: BBC entschuldigt sich

Die britische Sendeanstalt hatte den populären TV-Experten nach umstrittenen Äusserungen vorerst aus dem Programm genommen. Nun muss sich die BBC entschuldigen – wegen kurzfristiger Änderungen.

Die BBC hat sich am Samstag für die infolge der Suspendierung von TV-Moderator Gary Lineker entstandenen Lücken in der Fussballberichterstattung entschuldigt. «Wir arbeiten hart an einer Lösung für die Situation und hoffen, dass es bald klappt», hiess es in einer Mitteilung am Samstagnachmittag. Zuvor hatten mehrere Programme im Radio und Fernsehen gestrichen werden müssen, weil sich BBC-Mitarbeitende und Fussballexperten mit Lineker solidarisch erklärt hatten.