Tech-Milliardär Musk hatte nach der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter als einen der ersten Schritte die Neuordnung der Account-Verifizierung angekündigt. Er verkündete, dass bisherige Inhaber verifizierte Accounts, die keine acht Dollar im Monat bezahlen wollen, in einigen Monaten ihre Häkchen verlieren würden. Später brachte Twitter die zusätzliche «Offiziell»-Markierung ins Gespräch. Dem Screenshot zufolge können Accounts beide Häkchen haben, wenn sie auch die Abo-Gebühr bezahlen. (cpf/sda/awp/dpa)

Accounts von Unternehmen, Regierungen, Medien und Prominenten sollen darüber hinaus mit einem neuen Symbol gekennzeichnet werden, wie Twitter in der Nacht zum Mittwoch ankündigte. Es ist ein graues Häkchen auf weissem Hintergrund, ergänzt um das Wort «Official», wie aus einem von einer Twitter-Managerin veröffentlichten Screenshot hervorging. Aber nicht alle heutigen verifizierten Accounts würden auch als «Offiziell» gekennzeichnet werden, schränkte sie ein.

Wie dir Fitness-Freaks Workouts beschreiben – und wie sie in der Realität aussehen

Tyrannosaurus-Schädel soll in New York versteigert werden

Gericht in Südafrika verurteilt Mann wegen 90 Vergewaltigungen

Twitter führt weiteres Häkchen für Prominente ein – das kennen wir doch von irgendwo her

Nachdem Elon Musk das «verifiziert»-Häkchen abgeschafft hat, kommt es nun in anderer Form wieder zurück.

Nachdem Elon Musk das «verifiziert»-Häkchen abgeschafft hat, kommt es nun in anderer Form wieder zurück. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was mit Menschen passiert, wenn sie keinen Sex haben

Selenskyj: Russland will Winter als Waffe nutzen + Irland will EU-Beitritt der Ukraine

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

SP-Reibereien: Jositsch erhält Rückendeckung – Meyer will, dass er verzichtet

Abtreibungen bremsen die «rote Welle»: Die US-Wahlnacht in 5 Punkten

Demokraten in Georgia hauchdünn voraus ++ Kari Lake spricht von Betrug

China fordert Milliardenzusagen reicher Länder für Klimahilfen

Die reichen Länder sollten aus chinesischer Sicht «so schnell wie möglich» ihr Versprechen einhalten und jährlich 100 Milliarden US-Dollar für klimapolitische Massnahmen ärmerer Staaten bereitstellen. Zusätzlich solle ein Fahrplan vorgelegt werden, wie das Volumen des Fonds zur Anpassung an den Klimawandel verdoppelt werden könne, sagte der chinesische Klimabeauftragte Xie Zhenhua in einer am Mittwoch von chinesischen Staatsmedien veröffentlichten Rede auf der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm el Scheich.