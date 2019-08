International

USA

Nach Missbrauchsvorwürfen: Jeffrey Epstein hat Suizid begangen



Bild: AP

Nach Missbrauchsvorwürfen: Jeffrey Epstein hat Suizid begangen

Jeffrey Epstein ist des vielfachen Missbrauchs von Teenagern angeklagt. Nun wurde der US-Milliardär in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden.

Jeffrey Epstein musste sich wegen vielfachen Missbrauchs vor Gericht verantworten, nun melden verschiedene amerikanische Medien, dass der Milliardär Suizid begangen hat.



Nach den US-Medienberichten hat der wegen Misshandlung minderjähriger Mädchen angeklagte und inhaftierte US-Unternehmer Epstein in seiner Zelle in New York Suizid begangen. Der 66-Jährige habe sich erhängt und sei am Samstagmorgen tot aufgefunden worden, berichten die «New York Times» und andere Medien übereinstimmend.



Epstein wurden von der Staatsanwaltschaft auch Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen, er soll zwischen 2002 und 2005 Dutzende teils minderjähriger Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben.



Epstein war im Juli vom FBI festgenommen worden, als er von einer Frankreichreise mit seinem Privatjet zurückkehrte. Der zuständige Richter hatte darauf Epsteins Antrag auf Freilassung auf Kaution abgelehnt. Nach seiner Auffassung bestand Fluchtgefahr.



Update folgt...

Lass Dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch



Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch



Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

(oli)

Abonniere unseren Newsletter