wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
International
USA

CNN, MS Now und Politico planen Klage gegen Ausschluss aus Weissem Haus

A sign is seen on the CNN both at the White House, Friday, Sept. 18, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Trump
Die Sender CNN und MS NOW sowie das Nachrichtenportal «Politico» wollen gegen den Entscheid des US-Präsidenten klagen.Bild: keystone

Drei US-Medien planen Klage gegen Ausschluss aus Weissem Haus

21.09.2026, 13:4621.09.2026, 13:46

Die US-Sender CNN und MS NOW sowie das Nachrichtenportal «Politico» wollen gegen den von US-Präsident Donald Trump verhängten Ausschluss vom Weissen Haus klagen.

Das Verbot stelle eine «Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung dar», erklären die Medienhäuser in einer gemeinsamen Mitteilung.

Man habe die Regierung darüber informiert, dass die Klage noch am Montag eingereicht werde, heisst es weiter. Ziel sei es, «den Grundsatz zu verteidigen, dass die Regierung nicht darüber entscheidet, worüber die Presse berichtet oder was sie veröffentlicht».

Streit eskaliert weiter: Trump kickt TV-Team von CNN aus Weissem Haus
Streit eskaliert weiter: Trump kickt TV-Team von CNN aus Weissem Haus

Weisses Haus verweigert den Zugang

Trump hatte am Freitag erklärt, den drei Medienhäusern sei ab sofort der Zugang zum Weissen Haus verboten. Der US-Präsident warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Kritiker sehen darin einen Einschüchterungsversuch und Angriff auf die Pressefreiheit. Was genau der Anlass für Trumps Ankündigung war, blieb unklar. Am Samstag blieb Journalisten aller drei Medien der Zugang zum Gelände des Weissen Hauses versperrt, wie die Medienhäuser mitteilten oder berichteten.

CNN ist einer der bekanntesten Nachrichtensender weltweit. «Politico» gehört zum Portfolio des deutschen Medienkonzerns Axel Springer.

Trump geht in seiner zweiten Amtszeit mit zunehmender Härte gegen ihm missliebige Medien vor. Journalisten beleidigt er häufig, wenn ihm die von ihnen gestellten Fragen nicht gefallen. Wohlwollende Berichterstattung wird dagegen ausdrücklich gelobt. (pem/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Trump verbietet CNN, Politico und MS NOW «per sofort» den Zutritt zum Weissen Haus
Trump verbietet CNN, Politico und MS NOW «per sofort» den Zutritt zum Weissen Haus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die reichsten US-Präsidenten
1 / 46
Die reichsten US-Präsidenten
Ränge 43-35: James Buchanan, < 1 Mio. $. • 15. US-Präsident (1857-1861), Demokratische Partei (Dem). • Er gehört zur Gruppe der «ärmsten» neun Präsidenten, deren Vermögen unter 1 Million Dollar lag. Buchanan wurde in einem Holzhaus in Pennsylvania als eines von elf Kindern geboren. (bild: wikipedia/mathew brady)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump teilt gegen CNN-Reporterin aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Sohn von Cindy Crawford: Presley Gerber mit 27 Jahren verstorben
Schauspielerin Cindy Crawford trauert um ihren Sohn: Presley Gerber ist mit nur 27 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher Crawfords gegenüber CNN. «Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre», sagte er. Die Todesursache ist bislang unklar. Gemäss TMZ befand er sich zum Zeitpunkt seines Todes in einer Entzugsklinik.
Zur Story