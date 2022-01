Twitter sperrt Konto der republikanischen US-Abgeordneten Greene

Grossbrand in Südafrikas Parlament in Touristenmetropole Kapstadt

Israelische Armee greift Hamas-Ziele im Gazastreifen an

Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee in der Nacht zu Sonntag Ziele der Palästinenserorganisation Hamas in dem Küstenstreifen angegriffen. Darunter seien eine Raketenfabrik und Militärposten, die für terroristische Aktivitäten genutzt würden, teilte die Armee via Twitter mit. Am Samstagmorgen hatte die Armee gemeldet, zwei Raketen aus dem Gazastreifen seien im Meer vor dem Grossraum Tel Aviv niedergegangen. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.