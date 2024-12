CEO von Versicherungs-Konzern vor Hilton Hotel in New York erschossen

Brian Thompson, der Konzernchef von UnitedHealthcare, wurde mit einem Schuss in den Brustkorb mitten in Manhattan am Mittwochmorgen (Ortszeit) getötet. Dies berichtet die New York Times mit Berufung auf die Polizei und zwei weitere Quellen.

(rbu)

Update folgt ...