Trump, die Justiz und Russland-Kontakte – jetzt sagt Robert Mueller vor dem Kongress aus

«Skandalöse Zustände» – Gemeinde-Behörde verbietet Smartphones und Laptops

Nach der überraschenden Freistellung der langjährigen Gemeindeschreiberin gehen in der Zürcher Gemeinde Glattfelden die Wogen hoch. In der Kritik steht auch ein ungewöhnliches Verbot, das sich die Exekutive auferlegt hat.

«Skandalöse Zustände», «Seldwyla ist nun doch in Glattfelden», «Für wie naiv hält der Gemeinderat seine Bürger?» – so und ähnlich fielen in den letzten Tagen die Reaktionen auf die jüngsten Ereignisse in der Zürcher Unterländer Gemeinde Glattfelden aus.

Jemand zündete zudem beim Bild von Gottfried Keller beim Gemeindehaus ein paar Grabkerzen an, gemäss der platzierten Nachricht für die «besorgten Bürger».

Auslöser war eine knapp formulierte Mitteilung vom Dienstag vor einer Woche. Der …