Computer-Error legt gesamten US-Flugverkehr lahm

Computer-Error legt US-Flugverkehr lahm – alle Inlandsflüge müssen am Boden bleiben

Nach einem Fehler im Computersystem der US-Luftfahrtbehörde, dem NOTAM-System (Notice to Air Missions), ist der Luftverkehr in den USA stark eingeschränkt. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat die Fluglinien angewiesen, dass alle Inlandsflüge bis 9.00 Uhr Ortszeit in Washington (15.00 Uhr MEZ) am Boden bleiben müssen.

Am Mittwoch waren mehr als 1150 Flüge innerhalb der USA, in die USA und aus den USA heraus verspätet, wie Flight Aware, ein Unternehmen für Luftfahrt-Software und -Datendienste, bekannt gab. Mehr als 400 wurden gestrichen.

Obwohl die Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) aufgrund des Ausfalls kein Flugverbot für Flugzeuge durchgesetzt hat, hätten sich die meisten Fluggesellschaften dafür entschieden, ihre Flotte aufgrund des Ausfalls des Systems zu erden.

«Die FAA arbeitet daran, ihr System wiederherzustellen», meldete die Behörde. «Wir führen derzeit letzte Validierungsprüfungen durch und laden das System neu. Der Betrieb im gesamten nationalen Luftraumsystem ist davon betroffen».

Die Dauer und das genaue Ausmass der Störung sind noch nicht bekannt.

Mehr Informationen folgen

(aeg/yam)