Bis zu 30 Schüsse bei Vorfall bei Weissem Haus, 1 Person tot

Bis zu 30 Schüsse bei Angriff bei Weissem Haus, 1 Person tot – das ist bekannt

In der Nähe des Weissen Hauses in der US-Hauptstadt Washington sind nach Angaben der Bundespolizei FBI Dutzende Schüsse gefallen. Der mutmassliche Angreifer ist tot.

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Eine Person habe eine Waffe aus einer Tasche gezogen und das Feuer eröffnet, daraufhin hätten Beamte das Feuer erwidert und den Verdächtigen getroffen, teilte der für die Sicherheit des Präsidenten zuständige Secret Service auf der Plattform X mit. Die Person sei im Krankenhaus für tot erklärt worden. Auch ein unbeteiligter Passant wurde demnach während des Schusswechsels verletzt.

Beamte am Ort des Vorfalls nahe des Weissen Hauses. Bild: keystone

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten zunächst, dass zwei Personen bei einer Auseinandersetzung mit dem Secret Service in der Nähe der Regierungszentrale angeschossen und verletzt worden seien. Auch der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise von zwei Verletzten, darunter soll ein Verdächtiger sein. Insgesamt sollen 15 bis 30 Schüsse gefallen sein, wie der Sender weiter berichtete.

Nördlicher Rasenbereich nach Schussgeräuschen geräumt

Mehrere US-Medien hatten zuvor von Schussgeräuschen berichtet, und dass der Nordrasen des Weissen Hauses vom Secret Service geräumt worden sei. Reporter seien angewiesen worden, schnell in den Presseraum des Weissen Hauses zu laufen. Auch Reporter von CBS News berichteten, dass die Geräusche wie Schüsse geklungen hätten.

US-Präsident Donald Trump hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls den Angaben zufolge im Weissen Haus in der Hauptstadt Washington auf. Laut Secret Service wurde kein Beamter verletzt. Der Vorfall werde nun untersucht.

+++ Update folgt +++

(sda/dpa/con)