War's das, Donald Trump?

Anwalt und Wahlkampf-Manager verurteilt, kriminelles Vergehen gegen Wahlkampf-Regeln aufgedeckt – und das war erst der Anfang. Der US-Präsident ist einem Impeachment einen gewaltigen Schritt näher gekommen.

Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort ist von einem Geschworenengericht in Alexandria (Bundesstaat Virginia) in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen. Trumps persönlicher Anwalt Michael Cohen hat sich vor einem Richter in Manhattan ebenfalls in acht Punkten schuldig bekannt. Sie betreffen vor allem Steuerhinterziehung und Bankbetrug.

Rein zufällig geschah beides am gleichen Tag. Cohen machte gleichzeitig eine äusserst brisante Aussage: Er habe die Schweigegelder an das Playboy-Model Karen …