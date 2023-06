Horrorunfall: Flughafenmitarbeiter von Triebwerk eingesaugt und getötet

Auf dem Rollfeld des Flughafens der US-Stadt San Antonio ist ein Arbeiter vom Triebwerk eines Flugzeugs eingesaugt und getötet worden.

Die Maschine der US-Fluggesellschaft Delta sei am Freitagabend mit einem eingeschalteten Triebwerk zum Gate gerollt, als sich der Vorfall ereignete, teilte die US-Verkehrsbehörde am Sonntag (Ortszeit) auf Nachfrage mit. «Wir sind untröstlich und trauern über den Verlust eines Familienmitglieds der Luftfahrt in San Antonio», zitierte der Sender CBS eine Stellungnahme von Delta.

Der Mann wurde von einem Triebwerk eingesaugt. (Symbolbild)

Das Flugzeug sei aus der Metropole Los Angeles gekommen und auf dem internationalen Flughafen San Antonio im US-Bundesstaat Texas gelandet. Wie es zu dem tödlichen Vorfall kommen konnte, wird nach Angaben der Verkehrsbehörde noch untersucht. (sda/dpa)