Mitten im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein Helikopter auf dem Dach eines Wolkenkratzers verunglückt. Wie der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, mitteilte, handelte es sich um eine misslungene Notlandung auf dem Gebäude. Der Sender CNN meldete, bei dem Unglück nahe des Central Parks habe es einen Toten geben.

Sobald man ein fliegendes Objekt in ein Gebäude donnern höre, so Cuomo weiter, denke er, dass «meine Gedanken dahin gehen, wo sie von jedem New Yorker gehen».

Ein früherer NYPD-Offizier sagte gegenüber MSNBC, dass der Unfall nicht so schlimm sei, wie er hätte sein können. Trotzdem: «Die Dächer der Hochhäuser in New York sind nicht flach, wie dies zum Beispiel in Los Angeles der Fall ist.» Es gebe praktisch kein Gebäude in New York, welches einem Helikopter erlauben würde, darauf zu landen.

Bei dem Unfall des Helikopters brach Feuer aus. Der Brand wurde aber bereits gelöscht, wie die New Yorker Polizei mitteilte. Die Ursache des Unglücks war zunächst völlig unklar. In New York herrschte Regenwetter mit schlechter Sicht.

Das Unglück ereignete sich auf dem Dach des Gebäudes an der 787 Seventh Avenue, einem 54 Stockwerke hohen Gebäude nahe der 51st Street.

