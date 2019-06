International

USA

New York City: Hubschrauber stürzt in Hochhaus in Manhattan



Hubschrauber stürzt in Wolkenkratzer in Manhattan

Hubschrauber stürzt in Hochhaus in Manhattan +++ missglückte Notlandung +++ Pilot tot

Am Montagnachmittag (Ortszeit) ist ein Hubschrauber auf ein Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan gestürzt.

Beim Versuch, auf dem Dach des Gebäudes notzulanden, sei ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr habe dieses aber mittlerweile unter Kontrolle.

Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Es soll sich um den Piloten des Hubschraubers handeln.

nbc news

Die Feuerwehr teilte auf Twitter mit, der Helikopter sei auf das Dach des Gebäudes gestürzt. In einem früheren Tweet der Feuerwehr hatte es geheissen, der Helikopter sei in das Hochhaus gestürzt.

#FDNY confirms a helicopter has crash-landed onto the roof of 787 7th Ave in Manhattan. The fire has been extinguished, and members continue to operate in response to fuel leaking from the helicopter. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) 10. Juni 2019

Die Polizei sperrte die Strassen um den Unglücksort ab. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Cuomo sagte, die Menschen in dem betroffenen Hochhaus hätten gesagt, sie hätten gefühlt, wie das Gebäude beim Aufprall des Helikopters erschüttert worden sei.

«Als New Yorker hat man aufgrund 9/11 ein gewisses Level einer posttraumatischen Belastungsstörung» nbc news

Sobald man ein fliegendes Objekt in ein Gebäude donnern höre, so Cuomo weiter, denke er, dass «meine Gedanken dahin gehen, wo sie von jedem New Yorker gehen».

Ein früherer NYPD-Offizier sagte gegenüber MSNBC, dass der Unfall nicht so schlimm sei, wie er hätte sein können. Trotzdem: «Die Dächer der Hochhäuser in New York sind nicht flach, wie dies zum Beispiel in Los Angeles der Fall ist.» Es gebe praktisch kein Gebäude in New York, welches einem Helikopter erlauben würde, darauf zu landen.

Zu dem Absturz kam es in der Siebten Strasse in Manhattan in der Nähe des Times Square. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter, es regnete. Die Wolken hingen so tief, dass die Spitzen der Wolkenkratzer nicht zu erkennen waren.

google maps

(bal/sda/afp)

Aktuelle Polizeibilder: Jaguar stürzt in Lorze Heli stürzt mit Braut vor Augen der Gäste ab Das könnte dich auch interessieren: Trump setzte Kopfgeld auf unschuldige Schwarze aus – jetzt melden sie sich zu Wort Link zum Artikel «Das stimmt einfach nicht» – Martullo-Blocher wird in der «Arena» vorgeführt Link zum Artikel Nach Handy-Terror: Betroffene Mutter rechnet mit SVP-Glarner ab – und wie Link zum Artikel 9 spannende Geisterstädte und ihre Geschichten Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter